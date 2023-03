Após passarem pela Tailândia, Lore Improta e Léo Santana continuam viagem romântica em novo destino

A influenciadora Lore Improta e o cantor Léo Santana desembarcaram em Singapura para uma nova etapa da viagem romântica

Nesta terça-feira, 7, Lore Improta compartilhou em seu Instagram uma série de fotos do novo destino da viagem romântica com o marido Léo Santana.

A influenciadora surgiu com um buquê de flores e ainda posou para uma selfie com o amando com a cidade ao fundo.

“Chegamos, Singapura! E já recebi flores que eu sou apaixonada... Estava contando os dias para conhecer essa cidade futurista, fascinante e organizada, a virginiana aqui AMAA! Vamos que está só começando”, escreveu Lorena.

Nos comentários, o cantor que acompanha a amada na viagem escreveu sobre o buquê: “Merece demais neni”.

Os fãs do casal adoraram as fotos na nova fase da viagem a dois e rasgaram elogios nos comentários! “Meus amores”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “Que lugar incrível”.

Uau!

