De biquíni mínimo, Kelly Key escandaliza com corpo escultural em Dubai

Kelly Key colocou o corpão pra jogo nos Emirados Árabes e fãs reagiram: “Pode isso?”

Kelly Key (40) deixou os seguidores chocados na manhã desta segunda-feira, 06, ao ostentar o corpão com algumas fotos de biquíni em Dubai. A cantora viajou para os Emirados Árabes para celebrar seu aniversário de 40 anos e também, comemorar os 19 anos de seu casamento com o empresário Mico Freitas (42).

Nos registros, clicados no mar de Dubai, Kelly surge de ladinho, deixando o bumbum empinado, as pernas torneadas e o abdômen sequinho à mostra com uma roupa de banho mínima na cor laranja. De óculos escuros e repetindo a mesma pose no álbum, a loira também fez questão de exibir uma tatuagem estratégica que tem na cintura.

Com discrição, a mãe de Suzanna (22), Jaime (18) e Arthur (6), apenas legendou as fotos com um coração e uma bandeira do país arábe. Ao fundo, também é possível avistar os prédios da cidade que é conhecida pela arquitetura ultramoderna, luxos ostensivos e alguns costumes conservadores, o que chamou a atenção dos seguidores pelo clique ousado.

Surpresos, os fãs deixaram elogios e questionamentos: “Obra de arte da natureza”, exaltou um. “Você está na sua melhor fase, física e de maturidade”, elogiou outra admiradora. “Linda, um dia meu corpo vai chegar perto de uma escultura igual o teu”, admirou outra. “Pode usar biquíni aí?”, perguntou outra. “Ué, pode biquíni em Dubai?”, disse mais uma.

Kelly Key visita mesquita em Dubai com o marido e filhos:

No último sábado (04), Kelly Key usou outros trajes para conhecer um imponente templo nos Emirados Árabes. Com o corpo e os cabelos cobertos, como é exigido às mulheres no local, ela fez uma reflexão sobre o passeio. A cantora estava com o marido e dois de seus filhos e juntos, conheceram, a Mesquita do Sheikh Zayed, a maior de Dubai.

"Com meus meninos, vivendo momentos inesquecíveis na majestosa Mesquita de Dubai”, a loira escreveu, narrando sua experiência reflexiva no passeio ao lado da família. Confira os cliques!