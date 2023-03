Kelly Key visita mesquita em Dubai com o marido e filhos: "Momentos inesquecíveis"

Kelly Key cobriu o corpo ao conhecer local religioso nos Emirados Árabes Unidos

Kelly Key (40) está viajando pelos Emirados Árabes Unidos e conheceu a imponente Mesquita do Sheikh Zayed, a maior de Dubai.

Com o corpo e os cabelos cobertos, como é exigido às mulheres no local, ela fez uma reflexão sobre o passeio. Ela estava com o marido e dois de seus filhos.

"Com meus meninos, vivendo momentos inesquecíveis na majestosa Mesquita de Dubai. Certamente, a Mesquita em Dubai é uma experiência que envolve os sentidos de diversas maneiras, e um dos aspectos mais marcantes para mim é, sem dúvida, o cheiro! O aroma que envolve o ambiente é uma mistura de incenso, madeira e flores, e traz uma sensação de tranquilidade e serenidade, que nos faz viajar, criando um clima de contemplação e reflexão", ponderou Kelly.

"A sensação de paz que se experimenta na Mesquita de Dubai é indescritível. O lugar é tão grandioso e majestoso que é difícil não se sentir pequeno diante de tanta beleza. A arquitetura impressionante, com seus arcos, colunas e cúpulas, transmite uma sensação de harmonia e equilíbrio, e convida ao recolhimento e à meditação", disse ela.

"Além disso, a atmosfera silenciosa e respeitosa, com as pessoas caminhando calmamente pelos corredores e salas de oração, contribui para essa sensação de paz e tranquilidade. É uma experiência única que certamente ficará guardada na nossa memória por muito tempo", completou a cantora.

Kelly Key faz 40 anos: “É o início da melhor fase da minha vida”

Kelly Key celebrou seu quadragésimo aniversário e falou sobre a idade em conversa com o Gshow, afirmando que o tempo “lhe trouxe a consciência para decidir o que fazer da vida” a partir de agora.

“Me sinto tão preparada hoje, pronta para tantas coisas, e ainda ciente de que tenho muito ainda pra amadurecer. Arriscaria dizer que esse é o início da melhor fase da minha vida“, garantiu.