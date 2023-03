Kelly Key surge de roupão ao lado do marido e ganha linda homenagem ao completar 40 anos

Mico Freitas prestou uma linda homenagem no aniversário de 40 anos da esposa, a cantora Kelly Key

A cantora Kelly Key completou 40 anos de vida nesta sexta-feira, 3, e ganhou uma homenagem especial do marido, Mico Freitas (42), nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o empresário publicou uma foto em que aparece sem camisa ao lado da aniversariante do dia, que está apenas de roupão, deixando suas pernas torneadas à mostra, e parabenizou a amada.

"Meu útero lindo fez 40 anos e desde os teus 18/19 eu comemoro do seu lado, espero que aos 100 a gente ainda tire uma foto assim. Que Deus te abençoe sempre, parabéns, amo te muito @oficialkellykey!", declarou Mico na legenda da publicação.

Mais cedo, Kelly Key compartilhou fotos curtindo o banheiro do hotel luxuoso onde está hospedada em Dubai e aproveitou para refletir sobre o novo ciclo. "Completar 40 ANOS é um marco na vida de qualquer pessoa, mas para as MULHERES é ainda mais significativo. É uma idade em que a MATURIDADE, a FORÇA e a EXPERIÊNCIA se encontram, criando uma combinação PODEROSA e ÚNICA. A vida é cheia de mudanças e é justamente a maturidade que nos permite encará-las de frente e encontrar o equilíbrio necessário para seguir [...]".

"Cheguei aos 40 anos com muitas histórias para contar! Me sinto abençoada… Por ter uma carreira de mais de 22 anos, muitos aqui me acompanham até hoje, desde o primeiro dia que ouviram uma música minha na rádio em 2001… Vocês cresceram comigo, me ensinaram tanto! Sou grata por toda minha família e pela família que eu criei", escreveu ela em um trecho da publicação.

Confira a homenagem de Mico Freitas para Kelly Key:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por micofreitas️️️ ✖️Desverificado (@micofreitas)

