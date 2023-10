Andressa Suita abre o álbum de fotos da viagem para Angra dos Reis: "Aproveitando"

Na companhia da família e amigos, Andressa Suita esbanja luxo e abre o álbum de fotos de sua viagem para Angra dos Reis; confira!

A modelo Andressa Suita está curtindo muito a pausa na agitada agenda de shows do marido, o cantor Gusttavo Lima. Juntos, o casal embarcou com seus filhos Gabriel e Lucas, de 6 e 5 anos, para aproveitar sua folga em Angras dos Reis, no Rio de Janeiro.

A família está curtindo seus dias em um barco, com direito a drinks em alto mar e reunião com amigas. Ao abrir o álbum de fotos da viagem, publicados no Instagram da esposa do artista, ela apareceu esbanjando luxo, usando um lindo conjunto de calça e top brancos. A famosa também combinou o visual com bolsa e acessórios de luxo para as fotos.

O casal posou lado a lado, em clima de romance, e ainda apostou em fotos encantadoras de seus filhos desfrutando do descanso com os papais. "Aproveitando o tempo", escreveu Andressa na legenda da publicação.

Nos comentários, vários seguidores não pouparam mensagens carinhosas à modelo e sua família. "Plena!!!", disparou fã. "Incrível como você deixa um lugar que já é lindo mais lindo ainda", apontou outro. "Difícil de escolher, todas ficaram lindas. Família linda", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Gusttavo Lima e Andressa Suita curtem viagem de helicóptero com os filhos

Na última segunda-feira, 16, o casal Gusttavo Lima e Andressa Suita também foram vistos aproveitando o tempo livre do cantor. Acompanhados de seus dois filhos, o sertanejo encantou seus seguidores ao compartilhar diversos registros de uma viagem de helicóptero em família.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o artista, conhecido como embaixador, demonstrou que a família escolheu uma experiência mais emocionante. Em vez de utilizar seu jatinho de R$250 milhões, Gusttavo preferiu tirar o helicóptero avaliado em R$5,2 milhões da garagem para viajar com os herdeiros.

Para iniciar o álbum, ele publicou uma selfie dentro da aeronave com seus dois filhos, Gabriel, de 6 anos, e Samuel, de 5 anos, frutos do relacionamento com Andressa. Em seguida, o cantor adicionou alguns cliques em que os meninos posaram sorridentes no helicóptero do papai. Na legenda, o sertanejo deixou apenas um coração.