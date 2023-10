Gusttavo Lima e Andressa Suita curtem viagem de helicóptero com os filhos

Gusttavo Lima e Andressa Suita dispensam jatinho e impressionam com viagem luxuosa de helicóptero com os herdeiros

O cantor Gusttavo Lima fez uma rara pausa em sua agitada agenda de shows para curtir a segunda-feira, 16, ao lado da família. Acompanhado de sua esposa, a influenciadora digital Andressa Suita, ele encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar diversos registros de uma viagem de helicóptero com os filhos do casal.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o cantor sertanejo, que é conhecido como embaixador, demonstrou que a família escolheu uma experiência mais emocionante. Em vez de utilizar seu jatinho de R$250 milhões, Gusttavo preferiu tirar o helicóptero avaliado em R$5,2 milhões da garagem para viajar com os herdeiros.

Para iniciar o álbum, Gusttavo publicou uma selfie dentro da aeronave com seus dois filhos, Gabriel, de 6 anos, e Samuel, de 5 anos, frutos do relacionamento com Andressa. Na sequência, o cantor adicionou alguns cliques em que os pequenos aparecem posando sorridentes no helicóptero do papai. Na legenda, o sertanejo deixou apenas um coração.

Em seu stories do Instagram, Andressa também fez questão de dividir alguns registros do momento especial em família. A influenciadora digital compartilhou alguns cliques em que os pequenos aparecem alegres durante a viagem, que levou a família até uma praia isolada: “Mar doce lar”, a loira escreveu para revelar o destino.

Andressa Suita curte passeio de helicóptero com os filhos - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além do jatinho e do helicóptero, o cantor sertanejo já provou que luxo é o que não falta em sua embaixada! Inclusive, recentemente, o artista adicionou mais um veículo na garagem de sua casa em Goiânia. Gusttavo adquiriu um carrão que custa em média R$ 7 milhões, mas o valor dobrou com a personalização do sertanejo.

Andressa Suita e Gusttavo Lima resgatam 5 cachorros em abandonados estrada:

Andressa Suita e Gusttavo Lima, aumentaram a família! Recentemente, o casal resgatou cinco cachorros, que haviam sido abandonados na estrada perto do local em que o casal mora. Além dos novos moradores, a mansão da família já contava com outros 11 animais; confira o relato da influenciadora digital sobre a adoção emocionante dos novos pets.