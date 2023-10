Andressa Suita e Gusttavo Lima resgatam 5 cachorros em abandonados estrada: "Agora temos 16"

Andressa Suita contou que cães foram abandonados na estrada perto da fazenda do casal, e um deles teve que ter a perna amputada

Andressa Suita e Gusttavo Lima, aumentaram a família! O casal resgatou cinco cachorros, que haviam sido abandonados na estrada perto do local em que o casal mora. A modelo contou neste último sábado, 07, a história dos animais em seus stories.

Nos stories de seu Instagram, ela relembrou o dia em que eles apareceram por lá: "São cinco irmãos. Foram deixados na estrada, lá em cima, dentro de uma caixinha de papelão. Era um dia chuvoso, os seguranças acharam e perguntaram se podiam colocar para dentro".

"Lógico que, meu marido super cachorreiro, falou que podia colocar os cinco para dentro. A pintadinha veio com a patinha quebrada. Tentamos levar para o veterinário, engessamos, mas não deu certo. Teve que amputar, estava muito machucada", contou Suita.

A esposa do sertanejo ainda contou que os filhos não demoraram para ficarem muito próximos dos animais: "Ela é a mais grata de todas! O nome dela é Pipoquinha, o Gabriel e Samuel colocaram o nome, porque ela é super feliz, agitada".

Além disso, a influencer também confessou ter pensado em doar os animais, mas voltou atrás depois que seu filho Gabriel, de apenas 5 anos, disse que eles não deveriam separar os irmãos. "Então a gente ficou com mais cinco cachorros. Hoje, nós temos 16, mas o lugar é grande e eles vivem assim, felizes", completou.

