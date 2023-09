Quanto custa novo carro do cantor Gusttavo Lima? Descubra e surpreenda-se

Gusttavo Lima não esconde paixão por carros e tem uma variedade de modelos modernos

Gusttavo Lima ostenta o título de sertanejo com o maior cachê atualmente, gerando uma fortuna que o permite colecionar carros luxuosos. E o artista adicionou mais um veículo na garagem de sua casa em Goiânia (GO).

Gusttavo adquiriu um Rolls Royce personalizado e, de acordo com uma funcionária da concessionária onde foi comprado, em Belo Horizonte (MG), o automóvel está avaliado em R$ 13 milhões. Fernando Duran, um dos responsáveis pela venda, compartilhou a novidade em um post na rede social.

Na imagem, Gusttavo aparece ao lado da nova aquisição. "O embaixador mandou que fosse encaminhado para Goiânia e o chefe autorizou. Quem sou eu pra dizer não?", escreveu na legenda.

Gusttavo Lima comprou novo carro de R$ 13 milhões (Reprodução Instagram)

Detalhes do novo carro de Gusttavo Lima

Com rebaixamento, carroceria e para-lamas alargados para receber rodas especiais, o carro de Gusttavo Lima, que custa em média R$ 7 milhões, ultrapassou o valor de venda inicial devido as personalizações feitas no veículo. O mega motor do Rolls Royce tem capacidade de chegar a 100km/h em apenas 4 segundos. Ao todo, apenas 11 unidades do modelo comprado pelo marido de Andressa Suita existem no Brasil.

Gusttavo Lima não vive só de música

Gisttavo Lima também é famoso por ser bom administrador e negociador. O cantor possui duas grandes fazendas, uma no Mato Grosso e outra em Minas Gerais, ambas com uma enorme criação de gado. O sertanejo faz parte da Bem Protege Seguros, se uniu a ex- funcionários da Ambev e criou a própria bebida, o Vermelhão, e é dono da marca SteviaNatus.

Gusttavo criou ainda sua própria linha de roupas, abriu o Coronel's Bar & Music, negócio que é um bar associado a uma churrascaria sofisticada, e comanda o Balada Music, escritório que vende os shows do artista e administra a carreira de outros músicos.