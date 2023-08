Sucesso na música, Gusttavo Lima se destaca no mundo dos negócios. Aos detalhes!

Cantor possui um dos cachês mais altos do universo sertanejo e está cada vez mais famoso e milionário

Considerado um dos maiores cantores brasileiros da atualidade e dono de um patrimônio de R$ 1 bilhão, Gusttavo Lima possui uma carreira consolidada. O sucesso do sertanejo é fruto de muito trabalho, além da paixão pela música e pelo público que o acompanha.

Apostando no mercado de cuidados masculinos, Gusttavo vai lançar o próximo perfume, batizado de Miami 305, no dia 5 de setembro. A fragrância é inspirada na vida do artista na cidade americana, onde ele tem um apartamento.

Segundo a descrição do produto, que custará R$ 219, a "a nova fragrância é urbana e versátil, ideal para quem aprecia este estilo, mas não renuncia a uma pele bronzeada e noites agitadas, proporcionadas pelo que cidades como Miami têm de bom como dias ensolarados, praias exuberantes e vida noturna agitada".

Empresário, Gusttavo Lima está sempre se arriscando em novas áreas (Foto: Reprodução Instagram)

Casado com a modelo Andressa Suita, com quem tem dois filhos, Gusttavo entrou para o ramo dos perfumes em 2022, quando lançou o GL Embaixador e faturou, só na pré-venda do produto, R$ 1,9 milhão. Famoso por ser um excelente administrador e negociador, o Embaixador também criou a própria marca de bebidas destiladas, o Vermelhão.

Homem de negócios

Em julho de 2023, Gusttavo Lima abriu a primeira loja física de roupas em Goiânia (GO). O músico participou do processo de criação da Mr. Ocky e visa expandir o negócio por meio de franquia. Ele é um dos principais investidores da grife, que conta com outros sócios.

O objetivo é oferecer moda casual e de alta qualidade. De acordo com um representante da marca, algumas peças podem chegar ao valor de R$ 3.400.

"O preço médio dos produtos é de R$ 250. A marca oferece também uma linha feita sob medida, com design exclusivo desenvolvido por nossa equipe de estilistas, e material premium: de seda, couro e bordados. Essas peças possuem valor agregadm o mais alto e custam emédia R$ 3.400", explicou ao jornal "Extra".