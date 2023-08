O que rolou? Gusttavo Lima cancela aniversário e amigos próximos especulam motivo

Gusttavo Lima cancela aniversário; cantor comemora 34 anos no próximo dia 3 de setembro

Uma tradição será quebrada neste ano. É que o cantor Gusttavo Lima não fará sua tradicional festa de aniversário que reúne amigos e famosos em sua casa em Goiânia, capital de Goiás. A decisão parece não ter volta.

Questionado sobre a possibilidade de comemorar a data, o artista deu uma declaração deixando claro que está seguro de sua decisão. “Zero chance de acontecer”, declarou ele para o portal LeoDias neste domingo, 28.

O motivo parece ser simples: ainda de acordo com o colunista, ele não quer fazer dois eventos em sua casa tão próximos. Recentemente, ele gravou um novo DVD na mansão, o que o deixou sem vontade de realizar um festão.

Gusttavo Lima comemora 34 anos no próximo dia 3 de setembro. É possível que ele reúna apenas a família em um churrasco organizado pela esposa, Andressa Suita. Será que ele vai deixar a data passar em branco?

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Recentemente, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a modelo contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.