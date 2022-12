Zezé Di Camargo brilha no especial de fim de ano de Faustão

Zezé Di Camargo grava participação especial no programa de final de ano de Faustão na Band

O cantor Zezé Di Camargo (60) reencontrou o amigo Fausto Silva (72) em uma gravação especial do programa Faustão na Band. O artista marcou presença no especial de fim de ano da atração e adorou a experiência.

Zezé Di Camargo participou de uma gravação de duas horas do programa e cantou um repertório repleto de sucessos, como Faz Mais Uma Vez Comigo, Vou Ter Que Tomar Uma, Você Vai Ver, Pão de Mel, Pra Não Pensar Em Você, Sem Medo de Ser Feliz e Me Leva Para Casa, entre outras canções.

O especial de final de ano com a participação do cantor será exibido nesta sexta-feira, 23, a partir das 20h30.

Zezé Di Camargo recebe homenagem da filha Wanessa Camargo

Há poucos dias, o cantor Zezé Di Camargo recebeu uma homenagem da filha Wanessa Camargo durante o programa 'Encontro com Patricia Poeta', da Globo. Ela gravou um vídeo especial para elogiar o pai. “Eu peço licença a vocês do Encontro para falar desse cara aí agora com vocês, esse cara que eu amo incondicionalmente, que é meu melhor amigo, que é meu maior exemplo, que é meu pai. Eu estou muito feliz com o ano que a gente teve, pois nós pudemos estar bem juntinhos por conta do nosso projeto ‘Pai e Filha’. Você esteve muito presente na minha vida em diversos momentos importantes ocorridos esse ano, momentos em que eu realmente precisei muito de você, e você estava lá, segurando minhas mãos e me dando apoio”, disse ela.

Ao ouvir isso, Zezé se emocionou. “Filho é uma bênção e só quem tem filho sabe do que estou falando. A Wanessa se parece muito comigo. Ela realmente é muito determinada. Quando quer alguma coisa, luta, assim como eu. Sou um cara persistente na vida. As pessoas que acompanharam a minha história, têm ideia de como eu penso com relação à vida, que só termina a partir do momento que você fechar os olhos", afirmou.