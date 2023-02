Zeca Camargo se pronuncia sobre a morte de Glória Maria: "Fará falta"

Glória Maria morreu vítima de um câncer de pulmão com metástases cerebrais; Zeca Camargo homenageou a jornalista

Zeca Camargo (59) falou sobre a colega de trabalho Glória Maria, que morreu na manhã desta quinta-feira, 02. Os dois dividiram durante anos o comando do programa Fantástico, na Rede Globo.

"Que prazer que era, não só o trabalho, mas os intervalos, os encontros informais", destacou o apresentador em entrevista à GloboNews.

Ele reforçou que os momentos descontraídos farão falta. "Do trabalho, da admiração, isso a gente vai guardar sempre. E toda vez que a gente lembrar disso, vai ser com um sorriso", complementou.

O jornalista citou inúmeras qualidades de Glória Maria, e disse que uma merecia destaque: a curiosidade.

"Mais do que tudo, acho que a curiosidade da Glória merece ser celebrada. Eu acho que ela não chegaria no destaque que ela teve, no pioneirismo que ela teve, se não fosse uma mulher curiosa, corajosa, e obviamente muito determinada", afirmou.

Zeca relembrou ainda as aventuras vividas por Glória em nome da reportagem. "Não tinha tempo ruim", disse.

Sandra Annenberg relembra sonho com Gloria Maria

Sandra Annenberg (54) relembrou um sonho que teve com Gloria Maria. As duas trabalharam juntas no programa Globo Repórter por poucos anos.

“Eu queria falar com a Gloria, porque eu sonhei com você esses dias e eu sonhei que a gente estava sentada frente a frente, como se a gente fosse gravar. Você dizia que queria muito voltar, que você estava louca para voltar como você sempre dizia: 'eu vou voltar'. E eu dizia para você: 'Calma, se cuida, se cuida para você, se cuida para suas filhas, e você vai voltar, a gente está aqui te esperando'. Enquanto a gente conversava, você olhava e fala assim: 'tem razão, eu preciso me cuidar'. E a Gloria sempre colocou a carreira em primeiro lugar, as viagens dela em primeiro lugar, mas ela olhava e a gente como mães, cúmplices, sabíamos que em primeiro lugar estavam as filhas. E ela falava: 'tem razão, eu vou me cuidar'. E a Gloria foi essa pioneira, essa mulher que foi na frente de todas nós. A primeira mulher negra a conquistar esse mundo, a primeira mulher a fazer tantas viagens, ela se orgulhava tanto por ter tantos passaportes, e é uma mulher que desbravou o nosso mundo, para nós mulheres”, declarou.