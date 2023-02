Xuxa Meneghel revela como foi reencontrar Marlene Mattos: 'Me deixou chocada'

Xuxa Meneghel revela como foi ficar frente a frente com Marlene Mattos após 15 anos sem contato

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) teve um reencontro com a diretora Marlene Mattos (72) após 15 anos sem contato. O momento aconteceu para a gravação do documentário sobre a vida da rainha dos baixinhos, que será exibido pelo Globoplay em breve. O encontro delas aconteceu sob a direção de Pedro Bial (64), que é responsável pela direção do documentário.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Xuxa revelou como foi ficar frente a frente com Marlene. “Eu acho que ela foi meio armada, achando que era 'meu documentário, feito meu amigo Pedro'. Já chegou de um jeito assim: 'Se vocês acham que vou pedir desculpas, não vou'. Ela não mudou nada. Isso me deixou chocada. Eu mudo quase diariamente”, disse ela. O documentário ainda não tem data de lançamento.

Além disso, Xuxa Meneghel também falou sobre a chegada dos 60 anos – ela faz aniversário em 27 de março. “Vejo este momento por dois aspectos. Um, de mulher realizada com o homem que eu amo. Chegar aos 60 com um cara que te ama como o Ju (Junno Andrade) me ama faz a minha vida íntima ser redondinha. Minha filha é independente e me manda mensagem todos os dias, de manhã e de noite e sempre envia uma foto em que está sorrindo. Estou no auge que um ser humano pode alcançar como amante, como mulher, como mãe", disse ela.

E completou: "Mas olho minha pele enrugadinha e é um outro lado da idade. O colágeno não existe. Minha pele é castigada do sol, que continuo pegando, porque adoro. Por mais que eu use os melhores cremes, me olho no espelho e não me vejo como antes. Ju fica dizendo que sou linda e gostosa. Mas eu trabalho com a imagem desde jovem e sei que não é igual. É difícil. Me olho e falo: nunca mais terei aquele corpo, aquela cinturinha".

Xuxa Meneghel mostra o quarto da cachorrinha

A apresentadora Xuxa (59) decidiu mostrar que sua cachorrinha Doralice tem vida de gente! A pet ganhou um novo quartinho para morar, tendo direito até a closet com diversas roupas e camas diferenciadas.

“Doralice feliz com seu quartinho novo!”, contou a cantora em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, a artista mostra a pequena cachorrinha deitada em uma caminha rosa em seu quartinho, onde ostenta diversas roupas para usar. Doralice parece feliz com o novo espaço.