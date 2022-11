Xuxa mostra detalhes de quarto novo de sua cachorrinha, Doralice

Em suas redes sociais, Xuxa mostra que Doralice ganhou quarto com direito a closet com roupas

Neste sábado, 12, a apresentadora Xuxa (59) decidiu mostrar que sua cachorrinha Doralice tem vida de gente! A pet ganhou um novo quartinho para morar, tendo direito até a closet com diversas roupas e camas diferenciadas.

“Doralice feliz com seu quartinho novo!”, contou a cantora em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, a artista mostra a pequena cachorrinha deitada em uma caminha rosa em seu quartinho, onde ostenta diversas roupas para usar. Doralice parece feliz com o novo espaço.

Nos comentários, os seguidores morreram de amores pela pequena Doralice. “Doralice marcou um X no meu coração a primeira vez que vi”, disse uma seguidora de Xuxa. “Coisa mais linda”, disse outra. “Eu queria ser a Doralice por pelo menos uma semana”, brincou uma terceira internauta.

Veja a publicação de Xuxa mostrando o novo cantinho de sua cachorrinha Doralice:

