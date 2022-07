Xuxa celebra amizade com Ana Maria Braga e fala sobre vontade de ser avó: ''Estou preparada''

Apresentadora Xuxa Meneghel participou do 'Mais Você' com Ana Maria Braga nesta segunda-feira, 11, e revelou planos de gravidez de Sasha

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 13h18

A apresentadora Ana Maria Braga (73) recebeu uma visita muito especial nesta segunda-feira, 11! Xuxa Meneghel (59) voltou aos Estúdios Globo para tomar um café da manhã com a amiga no Mais Você!

Durante o bate-papo, a Rainha dos Baixinhos falou sobre a relação com a filha Sasha (23) e os planos de gravidez dela, que é casada com João Figueiredo (23), não escondendo a vontade de ser avó.

"Eu não parei para mostrar as coisas para a Sasha não, mas ela foi buscando. Ela tem muito orgulho disso. Passou uma fase que ela não queria ser parecida, mas depois mudou. Ela está em outro momento. Está em um momento de muito orgulho, paixão. A gente está se redescobrindo."

Xuxa falou da semelhança da herdeira com Luciano Szafir (53): "Ela é muito parecida com o pai e eu queria que ela fosse como é. Amo minha filha do jeito que ela é. Fico sorrindo à toa. A gente se completa, se soma. A gente combina em tudo." "Eu tenho uma relação com a Sasha fora do comum. Mimei pra caramba, diziam que eu ia estragar ela, mas ela é um doce. Se é que ela tem defeito, não vejo. Amo ela por completo", declarou ainda.

A apresentadora também elogiou o genro. "João foi um pedido meu. Não bebe, não fuma, apaixonado por Deus. Foi meu pedido. Pedido de mãe não falha. Não quero forçar a barra, mas estou preparada para ser avó", declarou.

"Só não sei se eles estão preparados para serem pais. Eles querem viajar, querem trabalhar, querem conhecer. Eu acredito que, nos planos deles, daqui dois anos. Eu até falei pra eles: ‘Poxa, dois anos… é tempo para uma ariana esperar’. Mas eu entendo, é vida deles, eles que tem que escolher, mas podia ser menos de dois anos, mas é no momento deles”, brincou.

Em seu feed no Instagram, após a participação, Xuxa compartilhou uma foto ao lado de Ana Maria e celebrou a relação das duas. "Amizade de milhões! Gostaram??? @anamaria16", disse a loira.

A comandante do Mais Você também postou registros com Xuxa em seu perfil: "Que manhã deliciosa!

Amizade de anos, tão bom te ouvir falar. Passou tão rápido, vocês não acharam?".

Xuxa Meneghel anuncia projeto com Angélica

Xuxa Meneghel participou da Bienal do Livro de São Paulo na tarde de domingo, 10, e falou sobre os planos futuros. A artista afirmou que não pretende voltar para a TV aberta e anunciou projeto com a amiga Angélica (48). "Vou gravar com a Angélica. Dia 16, irei para o Acre, onde ficarei por 10 dias e depois continuarei as gravações em São Paulo. Seríamos eu, Angélica e Eliana, mas infelizmente a Eliana não pode. Seremos eu e Angélica em 'Tarã', que significa terra", contou a famosa.

Confira os registros de Xuxa Meneghel ao lado de Ana Maria Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)