Xuxa diz que não volta para a TV aberta e anuncia projeto com Angélica

Apresentadora Xuxa Meneghel confirma série da 'Disney+' com participação de Angélica e conta que Eliana não pôde gravar

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 08h53

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) participou da Bienal do Livro de São Paulo na tarde de domingo, 10, e bateu um papo com o público presente no local.

Ela respondeu perguntas dos fãs e falou sobre a carreira, ao ser questionada se pretende voltar para a TV aberta. Depois de mais de quatro décadas no ar, passando por diferentes emissoras, a loira confessou que, no momento, não quer voltar para a televisão.

"Eu acho que está bem legal assim. Pela primeira vez estou podendo fazer um monte de coisa em um monte de lugares sem precisar de permissão", disse ela.

Em sessão de autógrafos no lançamento de seu livro infantil Mimi – A vaquinha que não queria virar comida, ela aproveitou para falar sobre os planos futuros. Xuxa anunciou projeto com participação da amiga Angélica (48), sem a presença de Eliana (48).

"Vou gravar com a Angélica. Dia 16, irei para o Acre, onde ficarei por 10 dias e depois continuarei as gravações em São Paulo. Seríamos eu, Angélica e Eliana, mas infelizmente a Eliana não pode. Seremos eu e Angélica em 'Tarã', que significa terra", contou a famosa sobre a séride do Disney+, que vai trazer assuntos como natureza e veganismo.

"Depois disso eu ainda tenho um filme para fazer com a Thalita Rebouças. Depois ainda tem o Xuxa Experience aqui em São Paulo em novembro, o navio...", acrescentou.

"Se entrasse um contrato de TV aberta, eu não poderia fazer nada disso. A minha ideia é fazer cada vez mais. Tem o documentário do Globoplay que vai sair, tem o filme 'Rainha' que também vai ser do Globoplay. São muitas coisas para sair. Se eu assino um contrato, eu não posso mais", explicou ainda.

Ana Maria Braga receberá Xuxa Meneghel no 'Mais Você'

Encontro de milhões! Xuxa Meneghel voltará aos Estúdios Globo no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 11! Ana Maria Braga (73) vai receber a artista no seu programa matinal da TV Globo, Mais Você. No perfil de Xuxa no Instagram, foi publicada a chamada de Ana Maria para o programa. "Nesta segunda-feira, tem um café da manhã de realeza por aqui! Eu vou receber a minha amiga Xuxa logo depois do Encontro com Patrícia Poeta", disse a apresentadora no registro.