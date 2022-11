William Bonner se torna âncora mais longevo do ‘Jornal Nacional’ após passar Cid Moreira

William Bonner chegou aos 26 anos e 7 meses à frente do programa jornalístico da Rede Globo

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 17h13 - Atualizado às 17h13

O jornalista William Bonner (58) quebrou um impressionante recorde. O atual âncora do Jornal Nacional ultrapassou a marca imposta por Cid Moreira (95) de âncora mais longevo do programa jornalístico mais famoso da Rede Globo.

Cid foi o primeiro apresentador do jornalístico, chegando ao comando no dia primeiro de setembro de 1969, saindo da bancada no final de março do ano de 1996. Em abril do mesmo ano, William Bonner assumiu a posição deixada pelo famoso.

Então até o momento, Bonner está há 26 anos e 7 meses no comando do programa Jornal Nacional, em comparação aos 26 anos e 6 meses que Cid Moreira foi o apresentador principal do jornalístico.

Hoje, a companheira de William na bancada do programa é a jornalista Renata Vasconcellos. Porém, ao seu lado, já estiveram grandes nomes como Lilian Witte Fibe, Fátima Bernardes e Patrícia Poeta. No ano de 2015, Cid Moreira retornou à bancada para celebrar os 50 anos da TV Globo, e teve a companhia de Sérgio Chapelin, jornalista que foi colega de programa durante vários anos.

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha encontram William Bonner e a esposa em caminhada

O ex-casal de jornalistas globais William Bonner e Fátima Bernardes, que foi casado por 26 anos, se encontrou em um momento fitness no Rio de Janeiro. O namorado de Fátima, o advogado e deputado federal Túlio Gadêlha, foi quem compartilhou o registro do momento em família.

Na foto, Fátima está ao lado do amado, do editor-chefe e âncora do Jornal Nacional, da esposa dele, Natasha Dantas, de Vinícius Bonemer, filho de Fátima e Bonner, e gêmeo de Laura e Bia Bonemer, e outros familiares.

"E quando todo mundo se encontra na caminhada", escreveu Túlio Gadêlha na postagem. "Caminhando e conversando, caminhamos por uma hora e meia", contou ainda Fátima ao repostar a imagem em sua própria conta.