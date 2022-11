Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha encontram William Bonner e a esposa em caminhada

Túlio Gadêlha, namorado de Fátima Bernardes, compartilha registro de encontro do casal com William Bonner, Natasha Dantas, e Vinícius Bonemer

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 10h28

O ex-casal William Bonner (58) e Fátima Bernardes (60), que foi casado por 26 anos, se encontrou em um momento fitness no Rio de Janeiro!

O namorado de Fátima, o advogado e deputado federal Túlio Gadêlha (34), foi quem compartilhou o registro do momento em família.

Na imagem, publicada nos Stories de seu Instagram, a nova apresentadora do The Voice Brasil aparece ao lado do amado, do editor-chefe e âncora do Jornal Nacional, da atual esposa dele, Natasha Dantas, de Vinícius Bonemer, fruto da relação de Fátima e Bonner, e gêmeo de Laura e Bia Bonemer, e outros familiares.

"E quando todo mundo se encontra na caminhada", escreveu Túlio Gadêlha na postagem. "Caminhando e conversando, caminhamos por uma hora e meia", contou ainda Fátima ao repostar a imagem.

Vale destacar que Fátima e Túlio estão juntos desde 2017. Já Bonner e Natasha, oficializaram a união no ano seguinte.

Confira o registro do encontro de William Bonner e Fátima Bernardes:

Fátima Bernardes ganha surpresa de Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes e o namorado, Túlio Gadêlha completaram mais um ano de relacionamento na última quarta-feira, 02! Na data especial de cinco anos de namoro, a jornalista e nova apresentadora do reality musical The Voice Brasil, da Globo, foi surpreendida pelo advogado. A artista ganhou um presente mais que especial do deputado federal. Ele, que mora em Recife, viajou de surpresa para encontrar a amada. Nos Stories de seu Instagram, Fátima publicou uma selfie coladinha com o namorado e com um buquê de flores e babou: "Ele chegou mais uma vez de surpresa", disse no post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!