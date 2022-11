Fátima Bernardes ganha surpresa de Túlio Gadêlha em aniversário de namoro

Advogado Túlio Gadêlha faz surpresa para a amada, Fátima Bernardes ao celebrar cinco anos de namoro

A apresentadora Fátima Bernardes (60) e o namorado, Túlio Gadêlha (34), completaram mais um ano de relacionamento na quarta-feira, 02!

Na data especial de cinco anos de namoro, a jornalista e nova apresentadora do reality musical The Voice Brasil, da Globo, foi surpreendida pelo advogado.

A artista ganhou um presente mais que especial do deputado federal. Ele, que mora em Recife, viajou de surpresa para encontrar a amada. Nos Stories de seu Instagram, Fátima publicou uma selfie coladinha com o namorado e com um buquê de flores e babou: "Ele chegou mais uma vez de surpresa", disse no post.

Os dois trocaram declarações na data de namoro e relembraram momentos marcantes juntinhos. Fátima compartilhou várias fotos do casal durante viagens e passeios: "Do primeiro 2 de novembro até agora, foram 5 anos, 60 meses, 1825 dias, 43.800 horas e 2.628.000 minutos. E #cadaminutoimporta. Longe ou perto, juntos. Parabéns pra nós pelos nossos 5 anos, pela forma que encontramos de não deixar esse amor se apagar. Te amo", disse ela. Túlio se derreteu: "São 5 anos com ela. Deus foi bom comigo".

Confira Fátima Bernardes coladinha com Túlio Gadêlha em aniversário de namoro:

Fátima Bernardes volta ao 'Encontro' e fala sobre estreia do 'The Voice Brasil'

Fátima Bernardes voltou ao programa Encontro recentemente, após quatro meses de sua saída! Os comandantes da atração, Manoel Soares (43) e Patrícia Poeta (46), receberam a artista para falar sobre a estreia do The Voice Brasil e soltou a voz ao lado do ator Hugo Bonemer, que é primo de seu ex-marido e pai de seus trigêmeos, William Bonner (58).

Durante o papo, Fátima deu alguns spoilers do The Voice Brasil. A nova apresentadora do reality musical, que estreia no dia 15 de novembro, contou que já gravou sete programas, incluindo as fases das audições às cegas e do tira-teima, e que ainda está se adaptando à nova rotina. “Já gravei sete programas, já gravei todas aquelas audições às cegas, quando os técnicos só ouvem e escolhem as vozes que quiserem e já gravamos a fase do tira-teima, quando eles realmente veem o time que escolheram e colocam eles frente a frente, de dois em dois, de quatro em quatro, para poder salvar alguns”, disse.

“É muito emocionante. O pessoal se emociona em casa, mas lá também. Você se envolve, porque a gente entrevista as pessoas, tanto antes de cantar, como depois. É muita emoção”, acrescentou.

