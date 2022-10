Fátima Bernardes volta ao programa 'Encontro' e fala sobre o 'The Voice Brasil': ''Muita emoção''

Apresentadora Fátima Bernardes dá spoilers sobre o 'The Voice Brasil' durante participação no 'Encontro' com Patrícia Poeta e Manoel Soares

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 12h06

A apresentadora Fátima Bernardes (60) voltou ao programa Encontro nesta quinta-feira, 27, após quatro meses de sua saída!

Os comandantes da atração, Manoel Soares (43) e Patrícia Poeta (46), receberam a artista para falar sobre a estreia do The Voice Brasil e soltou a voz ao lado do ator Hugo Bonemer, que é primo de seu ex-marido e pai de seus trigêmeos, William Bonner (58).

Durante o papo, Fátima deu alguns spoilers do The Voice Brasil. A nova apresentadora do reality musical, que estreia no dia 15 de novembro, contou que já gravou sete programas, incluindo as fases das audições às cegas e do tira-teima, e que ainda está se adaptando à nova rotina. “Já gravei sete programas, já gravei todas aquelas audições às cegas, quando os técnicos só ouvem e escolhem as vozes que quiserem e já gravamos a fase do tira-teima, quando eles realmente veem o time que escolheram e colocam eles frente a frente, de dois em dois, de quatro em quatro, para poder salvar alguns”, disse.

“É muito emocionante. O pessoal se emociona em casa, mas lá também. Você se envolve, porque a gente entrevista as pessoas, tanto antes de cantar, como depois. É muita emoção”, acrescentou.

Fátima confessou que está um pouco desorganizada com os horários. "Você sabe que boto [o despertador] dez para as oito?! Estou tendo a oportunidade de aproveitar a manhã de uma outra forma. Ainda estou desorganizada com horário e olha que sou organizada. Sou aquela pessoa que gosta de dar risquinho na agenda. Estou completamente perdida. São outras dinâmicas e outros processos no The Voice, estou me adaptando."

Os apresentadores Manoel e Patrícia fizeram posts na web sobre programa. "O Encontro de hoje foi, na verdade, um reencontro: recebemos a querida @fatimabernardes, que conhece essa casa aqui como ninguém e nos deu a honra de sentar no nosso sofá como convidada para falar da nova temporada do The Voice Brasil, que acontece logo mais! E a gente se divertiu um bocado, hein?! Muita música boa com o querido @hugobonemer, que soltou o vozeirão em homenagem à Fátima, e os talentosos @lunadimusic e @jhonilua que entregaram tudo! Minha plateia, meu povo de casa, obrigado pela companhia!", escreveu Manoel.

"Hoje, o Encontro foi com @fatimabernardes. Todo sucesso do mundo nessa nova fase profissional!! @hugobonemer, maravilhoso ter você nesse Encontro especial. Volte sempre!", disse Patrícia.

Confira Fátima Bernardes durante participação no 'Encontro':

A nova temporada do #TheVoiceBrasil estreia dia 15 de novembro, hein? Já tô pronta pra me emocionar! pic.twitter.com/1UjRURRXqg — TV Globo (@tvglobo) October 27, 2022

É claro que a gente ia colocar a @fbbreal pra cantar nesse #Encontro, né? pic.twitter.com/21oFOwxLI2 — TV Globo (@tvglobo) October 27, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Soares (@manoelsoares)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Fátima Bernardes consola filha de Susana Naspolini

A filha de Susana Naspolini, Julia, recebeu o apoio de Fátima Bernardes após dar a notícia de que a mãe havia falecido na terça-feira, 25, em um hospital em São Paulo. Na rede social, a apresentadora compartilhou uma foto ao lado da repórter para homenageá-la e mandou um recado para a jovem. "Infelizmente, a querida @susananaspolini se foi hoje. Ela era doce, feliz, guerreira, uma mãe apaixonada, uma profissional talentosa e encantada com o jornalismo. Sabia olhar, falar e ouvir as pessoas", teceu elogios para a colega de emissora. "Meu beijo sincero na Júlia e em toda a família, amigos e os milhares de fãs que conquistou com seu brilhantismo", disse ainda.

