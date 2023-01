Whindersson Nunes revela hábito para lidar com a saudade do filho

Whindersson Nunes e Maria Lina perderam o pequeno João Miguel no ano passado, e humorista revelou hábito que o faz lembrar do filho

Whindersson Nunes (28) usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 30, para falar sobre a saudade do filho, João Miguel, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Maria Lina (24). O pequeno veio ao mundo em maio do ano passado, em um parto prematuro, mas não resistiu e partiu após 30 horas. No twitter, o humorista compartilhou um pequeno ritual que o aproxima do filho.

Segundo a publicação, quando uma borboleta se aproxima de Whindersson, ele se lembra de João Miguel e cumprimenta o filho, uma forma de lidar com a saudade e com o luto: “Toda vez que uma borboleta entra na minha casa, eu digo “oi filho”, o humorista falou sobre o hábito com um emoji de apaixonado.

Nos comentários da publicação, os fãs se emocionaram: "Whindersson, tu me quebrou, fui lá na minha cria dar um beijo nela”, desabafou um seguidor. “E vamos de chorar as 8 da manhã”, disse outro. “Só sabe essa dor quem já perdeu um filho”, uma admiradora consolou. Vários seguidores também compartilharam histórias parecidas nos comentários e contaram que mantêm o mesmo hábito de Whindersson.

Whindersson Nunes desabafa com saudades do filho

Desde o falecimento de João Miguel, Whindersson Nunes faz raros relatos sobre a saudade do filho, mas em agosto do ano passado, o humorista também usou o Twitter para falar sobre o luto: "Acordei com tanta saudade do João Miguel, queria ter conhecido aquele cara, ele ia ser um cara legal, mas vai passar", desabafou.

O humorista ainda falou sobre alguns comentários que recebe desde que perdeu o filho: "Eu evito conversar sobre isso com alguém porque eu sei que vão falar algo que eu vou ficar chateado, e eu fico mesmo: ‘Talvez Deus estivesse preparando algo’, não amigo, não acredito que Deus faça um game com o filho dos outros não, fique na sua", abriu o coração.