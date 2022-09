Web relembra briga de Ana Hickmann e Adriane Galisteu após encontro ao vivo na Record

Internautas resgatam treta entre Ana Hickmann e Adriane Galisteu após as duas selarem as pazes ao vivo no 'Hoje em Dia'

O reencontro de Ana Hickmann (41) e Adriane Galisteu (45) deu o que falar na web nesta terça-feira, 06, 10 anos após briga. As duas selaram as pazes ao vivo durante a coletiva de imprensa de A Fazenda 14 no programa Hoje em Dia!

As famosas apareceram em clima de paz nos bastidores, deixando as polêmicas de lado. A comandante de A Fazenda chegou até a abraçar Ana em determinado momento.

“Olha só quem já está aqui com a gente, do meu lado: Adriane Galisteu! Bom dia, Adriane, bem-vinda ao programa Hoje em Dia! Estou muito feliz por você estar aqui com a gente”, disse Hickmann.

“Ana, não quero te atrapalhar, mas eu queria subir aqui para ficar perto da sua altura!”, falou Galisteu, tocando no ombro da colega. “A casa é sua!”, respondeu Ana, abraçando Adriane.

Para quem não lembra, em 2012, durante o programa Muito +, Adriane fez um comentário desnecessário sobre Ana Hickmann: "Desejo pra Ana tudo de maravilha. Que ela continue linda e com sucesso. A única coisa que espero pra vida dela é um filho, porque acho que vai melhorar muito o jeito dela", disse.

Ana e seu marido, Alexandre Corrêa, ficaram sabendo sobre a fala da apresentadora e não gostaram nada. Em entrevista ao programa Pânico, na época, Ana comentou: "Fiquei muito triste. Ela perdeu a chance de ficar de boca fechada". "Então quer dizer que a Ana Hickmann é uma pessoa pior? Você acha isso direito? Admitiria que alguém falasse isso pra sua mulher? Fiquei p***. P***. Muito p***. Não passou e nem vai passar. Não gostei do que ela falou. Ela tem que olhar pro próprio rabo pra falar da minha mulher", disparou Corrêa na ocasião.

Os internautas, claro, recordaram a treta entre as loiras e comentaram sobre o momento na web. "Galisteu e Ana Hickmann juntas como melhores amigas de Mãozinha no ombro é muito maior do que qualquer nome que venha a ser revelado para A Fazenda 14", "Eu não to aguentando a Galisteu e a Ana Hickmann mega amigas na coletiva de A Fazenda no #HojeEmDia HAHAHAHAH abraçadinhas e tudo", "Ana Hickmann e Adriane Galisteu no mesmo ambiente, uma ao lado da outra... É meu amor, os tempos mudaram MEXXXMO kkkk marido da Ana deve estar comendo as unhas de ódio", "Eu tô amando essa vibe de milhões da Adriane Galisteu e Ana Hickmann no mesmo palco", "O tão esperado reencontro entre Adriane Galisteu e Ana Hickmann, brigadas no passado, chegou no Hoje em Dia com muita simpatia e sem climão algum, por incrível que pareça".

Confira a repercussão do reencontro de Ana Hickamnn e Adriane Galisteu:

Diretor Carelli revela novidades em 'A Fazenda 14'

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, revelou novidades na estreia da nova edição do reality show da Record TV, que estreia dia 13 de setembro. O diretor contou, durante coletiva de imprensa, que vão ter novas dinâmicas na produção rural. Rodrigo afirmou que o fazendeiro vai ganhar momento exclusivo, e além dos 20 participantes que já estão confinados em hotel esperando para ir para Itapecerica da Serra, mais uma celebridade vai ter a chance de disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

