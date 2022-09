Diretor de 'A Fazenda 14' revela novas dinâmicas com inspiração no BBB

Diretor de TV Rodrigo Carelli conta novidades de 'A Fazenda 14', como Paiol e lugar VIP para o fazendeiro da semana

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, revelou novidades na estreia da nova edição do reality show da Record TV, que estreia dia 13 de setembro.

O diretor contou, durante coletiva de imprensa, que vão ter novas dinâmicas na produção rural. Rodrigo afirmou que o fazendeiro vai ganhar momento exclusivo, e além dos 20 participantes que já estão confinados em hotel esperando para ir para Itapecerica da Serra, mais uma celebridade vai ter a chance de disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"A gente vai ter o Rancho, vai ser um lugar VIP para o fazendeiro levar os aliados no jogo", disse ele sobre a espécie de "Quarto do Líder" do BBB, fazendo mistério sobre quantas pessoas poderão acompanhar o fazendeiro da semana.

"Ele vai levar pessoas lá para baixo. É o mesmo local do paiol, refeito para ser o rancho. Vai ter câmera exclusiva e sinal para quem acompanha o PlayPlus".

Carelli explicou que vai ter um monitor no rancho, e que terão sempre atividades, como festas, game, além de bebidas e comidas. "Vai ter um telão para a gente fazer algum tipo de atividade", falou na transmissão, descartando que o fazendeiro conseguirá ver os outros participantes na sede.

Sobre o Paiol, estilo Casa de Vidro do Big Brother Brasil, ele contou: "Quatro pessoas que vão entrar e vão ficar dormindo lá por 3 dias. Durante esses dias, o público vai escolher um deles para entrar na casa", disse ele, que também confirmou que o quadro humorístico Sofazenda com Carioca (46) vai voltar.

Após a revelação dos seis primeiros participantes, Carelli prometeu que ainda tem muita gente boa no elenco: "Vamos ter nomes incríveis ainda por aí", disse ele, garantindo que alguns nomes não saíram em nenhuma suposta lista divulgada. Ele também disse que não vão ter ex-peões, mas pode sim ter ex-participantes de outros realities sim.

Vale destacar que recentemente Léo Dias, do site Metrópoles, divulgou uma lista que vazou na internet com supostos participantes da atração. Ruivinha de Marte, Ellen Cardoso e Deolane Bezerra, que estavam na lista, foram confirmadas na atração.

Confira quem são os seis primeiros participantes confirmados em A Fazenda 14.

