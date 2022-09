A Fazenda 14: Confira os participantes confirmados no reality da Record!

Veja quem são os seis primeiros participantes confirmados no reality show 'A Fazenda 14', que estreia dia 13 de setembro

Já conhecemos seis dos 20 participantes de A Fazenda 14, que estreia somente no dia 13 de setembro. Os primeiros peões do reality show da Record TV foram revelados durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 06!

Adriane Galisteu (49), que confessou não saber nada sobre o elenco momentos antes da coletiva, e o diretor Rodrigo Carelli, revelaram novidades da nova edição durante a transmissão no Hoje em Dia. Veja quem são os peões já confirmados em A Fazenda 14!

Confira quem são os participantes confirmados em 'A Fazenda 14':

A primeira participante confirmada na atração foi Ellen Cardoso. Esposa de Naldo Benny (43) há 12 anos, ela tem 41 anos e é conhecida como Mulher Moranguinho.

Ellen contou que decidiu aceitar o convite para A Fazenda neste ano por causa de sua maturidade. Ela contou que já recebeu outros convites anteriormente, mas só agora se sentiu pronta para o desafio: “Eu entrei porque queria viver essa experiência. É a maturidade mesmo, os anos que a gente [ela e o marido, Naldo] tem de relacionamento... Eu me sinto preparada para me ausentar um pouco”, disse ela, que é mãe de uma menina de 7 anos.

Ruivinha de Marte (24): Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, ficou conhecida na internet pelas suas dancinhas no TikTok, onde é seguida por quase 18 milhões de pessoas e já gravou clipe com a cantora Anitta (29).

Ela contou como vai lidar com a convivência no jogo. “O meu segredo é mandar o meu passinho, vou chegar com tudo. Deboche da gata de milhões, sangue amazonense na veia. O meu diferencial vai ser dançar o passinho, distrair a galera”, disse ela. Porém, ela contou que não tem uma estratégia de jogo definida. “Quem entra com estratégia, não dá muito certo. Eu vou entrar de cabeça”, garantiu.

Deborah Albuquerque (37): Terceira confirmada, Deborah chegou à final do Power Couple com o marido, Bruno Salomão. Os dois ficaram conhecidos pelos barracos durante o confinamento. Ela começou a carreira no grupo de axé As Ronaldinhas, nos anos 2000, quando tinha apenas 15 anos.

"Admito que faço tudo pra me aparecer. Eu gosto, sou artista desde criancinha, fazia a principal do teatrinho na escola... Eu adoro aparecer porque eu sou uma artista de nascimento (...) estudei muito pra me tornar uma apresentadora de TV, já fiz mil coisas pra chegar nesse objetivo", disparou ela, assumindo que gosta de aparecer.

"Sou realmente muito explosiva, elétrica... Agora eu não tenho medo não, pode vir todo mundo que eu vou encarar", prometeu.

Thomaz Costa (22): Ator, ele já foi namorado de Larissa Manoela (21), teve perfil no Only Fans, e participou de novelas do SBT. Ficou nacionalmente conhecido ao interpretar Daniel Zapata em Carrossel.

O rapaz contou que não tem muita paciência no dia a dia. “Eu sou um cara bem pavio curto, não tenho muito filtro. Vamos ver o que vai ser. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo”, avisou ele. Então, o rapaz revelou que seu objetivo é ser o campeão da temporada. “Eu entro no jogo sempre para ganhar. Meu foco é o prêmio, não sou o cara que vai para fazer VT, eu estou indo para o prêmio”, declarou.

Iran Malfitano (40): O ator já trabalhou em novelas da Globo. Já foi protagonista de Malhação e fez par romântico com Deborah Secco (43). Além da atuação, ele é paraquedista e já foi motorista de aplicativo em 2019.

Em coletiva, ele disse que não entrou no programa pelo dinheiro: "Todo mundo teve muito problema por causa da pandemia, o meio artístico foi muito afetado. Mas o reality show é uma oportunidade de eu me conhecer melhor, e eu gosto de coisas que me tirem no normal".

Deolane Bezerra (34): A advogada, viúva de MC Kevin (1998 - 2021), foi a última confirmada em A Fazenda. Um dos fortes nomes para o reality, durante coletiva, ela declarou que aceitou o convite para participar para ganhar mais visibilidade.

“Eu quis entrar em A Fazenda pelo motivo que todo mundo quer e talvez não fale: pela visibilidade. Para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane. Eu sou muito julgada e espero passar uma boa imagem”, disse ela, que ainda não sabe qual será a sua personalidade no jogo. “Será a Deolane verdadeira, que o público conhece. Eu não consigo fingir. Se tiver que ser paz e amor, será. Se tiver que ser tiro, porrada e bomba, vai ser”, afirmou.

