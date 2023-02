Voltou? Zeca Camargo aparece no estúdio do 'Fantástico': ''Gloria''

Zeca Camargo surpreendeu ao mostrar que estará no 'Fantástico' em homenagem à Gloria Maria

O Fantástico deste domingo, 5, terá várias homenagens para Gloria Maria, falecida na última quinta-feira, 2. Uma delas será a união de todos os últimos apresentadores da atração, inclusive, o ex-global Zeca Camargo participará, mesmo trabalhando atualmente na Band.

Em sua rede social, o jornalista deu um spoiler antes de aparecer no estúdio do programa ao lado dos colegas, também ex-apresentadores e atuais comandantes do Fantástico.

"Aí você chega no Rio de Janeiro. (Não vou dar spoiler, mas é pra fazer uma coisa bem legal)", escreveu ao exibir a vista do avião.

Horas depois, Zeca Camargo apareceu sorridente ao lado dos colegas da ex-emissora. "Reunindo a turma com boas história sobre Gloria", contou Patrícia Poeta.

Além deles e das atuais apresentadoras, Maju Coutinho e Poliana Abritta, Pedro Bial, Tadeu Schmidt e Renata Ceribelli apareceram no estúdio para o momento especial.

Veja a equipe reunida:

Causa da morte de Gloria Maria

A TV Globo emitiu um comunicado para lamentar a morte da jornalista e apresentadora Gloria Maria, que faleceu na quinta-feira, 2. A comunicadora estava internada em um hospital no Rio de Janeiro e partiu em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento que ela fazia deixou de fazer efeito nos seus últimos dias de vida.

"Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informaram.

Logo depois, o comunicado destacou a carreira de sucesso da jornalista. "Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria", finalizaram.