Valéria Almeida revela que perdeu a mãe quando tinha 10 anos: ''Fila do rim''

Apresentadora do Encontro, Valéria Almeida, revela emocionada que perdeu a mãe, de 33 anos, que esperava a doação de um rim

A apresentadora do Bem Estar no Encontro, Valéria Almeida, ficou emocionada ao relembrar da mãe nesta segunda-feira, 28, durante o programa. Após falar sobre o transplante de coração de Faustão, a comunicadora comentou com Patrícia Poeta que perdeu a mãe na fila do transplante de rim.

Depois de explicar como aconteceu a doação por fatores clínicos para o ex-global, Valéria Almeida fez questão de ressaltar a importância das pessoas se conscientizarem sobre o assunto para salvarem vidas de outras que estão lutando. Ela então falou sobre a mãe dela, que faleceu a aguardando um rim.

"A minha mãe morreu com 33 anos, quando eu tinha 10 anos, esperando um rim, a fila do rim é a maior fila que a gente tem no nosso país, então quando a gente aceita doar o órgão de quem a gente ama, a gente tá salvando a vida de várias pessoas, são muitas pessoas com a chance viver, muitas famílias impactadas", falou ela para o público sobre a importância da doação de órgãos.

Neste domingo, 27, Faustão recebeu o coração após ficar sete dias na fila. O apresentador era o segundo e recebeu o órgão por uma série de critérios clínicos. O comunicador está internado desde o dia 5 de agosto.

BATALHA PARA ENGRAVIDAR

Em entrevista à Revista CARAS, Valéria Almeida revelou ter enfrentado uma verdadeira batalha para conseguir realizar o sonho de engravidar. Casada com Peterson Gomes (45), a quem considera seu melhor amigo, ela descobriu uma endometriose.

"Quando a gente casou, combinamos de adotar uma criança, mas com o tempo decidimos planejar a gestação. Fui diagnosticada com endometriose, fiz um tratamento pesado, cirurgia e passei a tentar engravidar mas fui tentando e nada! Por fim, engravidei, me senti a pessoa mais abençoada do mundo. Com 10 semanas, perdi ", revelou.

Ela completou dizendo que ainda no processo para a retirada do feto, enfrentou um novo problema, algo que a fragilizou mais ainda. Segundo a apresentadora, ela precisou fazer terapia para hoje em dia compartilhar sua história com tranquilidade.

"Chorei, surtei... tentei outras vezes, mas eu não consegui. Foram cirurgias, curetagem, a descoberta de uma trombofilia e decidi não tentar mais. Ficou confuso o que era vontade, o que era questão de honra. Estou contando tudo isso sem chorar porque faço terapia ", desabafou ela, que completou: "Eu me abalo, mas não me entrego".