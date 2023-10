Vale a Pena Ver de Novo: Globo muda de ideia e altera substituta de 'Mulheres Apaixonadas'

Após 'Salve Jorge' ser escolhida, Globo muda de ideia e escolhe outra novela; saiba o que aconteceu

Nos últimos dias, foi divulgado que Salve Jorge seria a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo. Contudo, parece que os planos foram mudados e a Globo resolveu colocar outra trama no lugar de Mulheres Apaixonadas.

Segundo o site Notícias da TV, a decisão foi tomada pelo ex-marido de Patrícia Poeta, o diretor Amauri Soares, que considerou Paraíso Tropical (2007), protagonizado por Alessandra Negrini, uma melhor opção para conseguir audiência no horário.

A escolha teria sido tomada considerando que Camila Pitanga está em Beleza Fatal, primeira novela da HBO Max. A trama inédita poderá despertar o interesse do público em rever a personagem marcante da carreira da atriz, a Bebel. Outro ponto que acharam interessante foi que por ser uma trama ensolarada seria interessante colocá-la durante o verão.

Apesar de já terem feito alguns cortes em Salve Jorge, trama de Gloria Perez que foi bastante criticada na época de sua primeira exibição, Amauri Soares optou pela mudança e está apostando em Paraíso Tropical, segundo o Notícias da TV.

Atualmente, Salve Jorge e protagonizada por Nanda Costa é sucesso no Globoplay, estando sempre no Top 10 do streaming da emissora carioca. Diante dos números, a Globo teria visto uma oportunidade de um público interessado em rever o folhetim.

Camila Pitanga relembra cena icônica de Paraíso Tropical

Camila Pitanga relembrou há algum tempo uma cena Paraíso Tropical, que estava sendo reprisada no canal Viva. A atriz resgatou uma cena icônica ao lado de Wagner Moura e arrancou risadas.

"Pra quem tava com saudade de um bom casamento primaveril em pleno outono... Tá pra rolar no capítulo de hoje #ParaísoTropical", escreveu ela na legenda da publicação.