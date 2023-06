Quem é Amauri Soares? Ex-marido de Patrícia Poeta é novo chefão da Globo

Amauri Soares entrou no lugar de Ricardo Waddigton, como diretor dos Estúdios Globo

A TV Globo tem passado por uma grande restruturação interna e as primeiras decisões já estão gerando polêmica nas redes sociais. Prova disso é a chegada de Amauri Soares (57), que acaba de assumir o lugar de Ricardo Waddigton, como diretor dos Estúdios Globo. Ele é conhecido por ser ex-marido da apresentadora Patrícia Poeta.

A notícia tem sido anunciada nos últimos meses através de um comunicado feito pelo próprio diretor-presidente da TV Globo, Paulo Marinho. A expectativa é que Amauri contribua na valorização da produção de conteúdo para as mais diversas plataformas da emissora.

Amauri iniciou seu trabalho na Rede Globo em 1987, onde trilhou uma carreira profissional pelos mais diversos departamentos de jornalismo. Ele já atuou como chefe de redação do Fantástico, editor-executivo do Jornal da Globo, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo.

Além disso, o jornalista também esteve como diretor-executivo da Globo Internacional em Nova York, liderou a diretoria de Eventos da Globo e foi diretor de programação por sete anos.

O novo diretor dos Estúdios Globo foi casado com Patrícia Poeta por 16 anos, com quem divide um filho, Felipe Soares. O relacionamento dos dois foi finalizado em 2017. Ele também é irmão do repórter Paulo Renato Soares, responsável por realizar reportagens especiais para a Globo, além de fazer parte dos apresentadores reserva do Jornal Nacional.

Nos últimos meses Amauri Soares tem enfrentado questionamentos sobre sua gestão. Isso porque beijos entre pessoas do mesmo sexo voltaram a ser uma questão delicada na emissora. Desde então, o público tem realizado protestos nas redes sociais para tentar recuperar uma linguagem moderna nas telenovelas da Globo.

Em entrevista recente para o jornal Valor Economico, o diretor afirmou que não apresentou nenhum tipo de veto às cenas envolvendo os personagens de novela e que não pretende trabalhar desta maneira.

"Eu acho que aconteceu dos muros da TV para fora. Eu estou aqui faz um mês, não baixei nenhuma medida de caráter editorial, artístico, de proibição de assunto. Nunca baixei e jamais baixarei, não é assim que a gente trabalha", declarou.

Além disso, correm especulações nas redes sociais que o Amauri estaria envolvido na demissão de Manoel Soares, por ser ex-marido de Patrícia Poeta. Em meio a polêmicas e boatos a respeito de investigação interna na emissora envolvendo o jornalista, ele teria ficado ao lado da apresentadora do Encontro.

Mesmo com os comentários críticos e alfinetadas, a Rede Globo emitiu um comunicado apenas explicando a saída de Manoel e justificando o sumiço de Patrícia, que ficará de férias por algumas semanas: "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração".