Mariana Rios foi esquecida em novela da Globo após estreia na Record; entenda

Mariana Rios não foi escalada para Travessia com o retorno do carismático casal Helô e Stenio, que faziam seus pais em Salve Jorge

A novela Travessia, da TV Globo, terminou em maio deste ano repleta de polêmicas ao longo do tempo que esteve no ar. Uma delas foi a respeito da filha de Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero), a Drika, vivida por Mariana Rios (38), na novela Salve Jorge (2012).

Na época, Drika era bastante ativa na trama de Gloria Perez e chegou a ter um enredo próprio, ao se envolver com o malandro carioca Pepeu (Ivan Mendes). Ela chegou a receber ajuda dos pais no final da novela, a qual acabou grávida do marido.

"Nós dois vamos ter que enfrentar isso juntos! Não podemos deixar essa criança entregue a dois irresponsáveis!", disse a delegada, que no último capítulo se casou novamente com Stenio.

Apesar de todo o envolvimento de Drika com os pais, Helô e Stenio, ela acabou sendo completamente esquecida durante a participação dos personagens em Travessia. A jovem, inclusive, mal chegou a ser mencionada nas cenas da novela.

Conforme informações do site Notícias da TV, a contratação de Mariana Rios pela Record TV pode ter provocado um corte da moça por parte da produção global. Isso porque a artista comandou a segunda temporada do Ilha Record e estava prevista para seguir trabalhando na casa para uma nova edição. No entanto, ela acabou sendo escalada para apresentar o reality A Grande Conquista.

Além disso, a publicação também revelou que a agenda de Mariana também não estava tão aberta para participações em uma produção de longo prazo como Travessia. Isso por que a atriz estava com compromisso com a Netflix.

Mariana faz parte do elenco da série De Volta aos 15 e, na época, estava gravando a segunda temporada do projeto que conta com Camila Queiroz e Maisa Silva como protagonistas.

Apesar de todo burburinho que surgiu nas redes sociais, nem Mariana e nem Gloria Perez chegaram a se pronunciar sobre a polêmica. Enquanto isso, a atriz foi vista por três meses apresentando a competição de famosos na telinha da Record.