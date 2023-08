Mariana Rios exibe curvas impecáveis com look transparente: "Muito linda"

A atriz e apresentadora Mariana Rios chamou a atenção dos seguidores ao surgir usando um look arrasador

A atriz e apresentadora Mariana Rioschamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza e suas curvas impecáveis.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que comandou o reality show A Grande Conquista, da Record TV, surgiu usando um vestido longo transparente e um biquíni preto, deixando seu corpo escultural em destaque. Ela também fez várias poses em meio a um jardim.

Os internautas rapidamente encheram a publicação de curtidas e elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Muito linda", escreveu outra. "Simplesmente maravilhosa", falou uma fã. "Uma beleza exuberante", falou mais uma admiradora.

Recentemente, Mariana viajou com a família para Sardenha, na Itália, e nas redes sociais, ela postou algumas fotos ao lado dos pais, Adriana Rios e Alonso Botelho, e relembrou a primeira vez que viu o mar. "Meus pais me levaram pra conhecer o mar quando fiz 3 anos. Eles sempre contam que ao colocar o pé na areia eu disse: A piscina! Saímos de Araxá para Iriri no Espírito Santo. Mais ou menos 10 horas de carro. Hoje sou eu quem os leva pra ver o mar. Que privilégio poder viver isso", celebrou ela em um trecho da postagem.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios é massacrada após revelar que vai como penetra em casamentos

Um relato da atriz Mariana Rios viralizou nas redes sociais nas últimas horas e tem gerado muitas críticas para a atriz. É que ela conta que tem o costume de entrar como "penetra" em casamento para os quais não foi convidada.

"Já fui em casamento como penetra e a noiva pediu para eu não ir. E eu fui mesmo assim [...]", contou a atriz durante uma entrevista para o PodDelas. Assim que a declaração da atriz viralizou, seguidores e internautas criticaram duramente a atriz por sua postura. Confira os comentários!