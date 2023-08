Mariana Rios é massacrada após revelar que vai como penetra em casamentos: "Falta de respeito"

Mariana Rios é massacrada nas redes sociais após declaração viralizar; veja o relato e a repercussão

Um relato da atriz Mariana Rios viralizou nas redes sociais nas últimas horas e tem gerado muitas críticas para a atriz. É que ela conta que tem o costume de entrar como "penetra" em casamento para os quais não foi convidada.

"Já fui em casamento como penetra e a noiva pediu para eu não ir. E eu fui mesmo assim. Eu não conhecia os noivos. Eles eram da minha cidade e eu estava em São Paulo trabalhando. Todos os meus amigos de Araxá estavam em São Paulo para ir nesse casamento. Todos falaram para eu ir e falaram para eu ligar para ela. Como sou uma pessoa conhecida não dava para simplesmente ir ao casamento. Ela ia saber que eu estava lá. Pedi o telefone dela", contou a atriz durante uma entrevista para o PodDelas.

A artista disse que a noiva pediu para que ela não fosse, mas sua decisão foi desrespeitada. "Liguei e disse: 'Oi! deve estar se maquiando, se preparando. Então, deixa eu te contar, está todo mundo aqui e eu vou no seu casamento!' e comecei a rir. E ela disse: 'Não vai, não'. Eu falei que ia, e ela disse que não. E ela explicou: 'Hoje é o meu dia, não somos muito amigas e vão estar só os meus amigos. Você, querendo ou não, é uma pessoa conhecida, eu não quero ter a atenção dividida. Você me entende, né?'. E eu fiquei em choque e disse: 'Claro, eu te entendo. Te desejo muitas felicidades'. Desliguei e falei: 'O que? Eu vou sim. Meus amigos todos aqui e eu não tenho um A para fazer. Ela não vai nem saber que eu fui'".

Fãs detonam Mariana Rios após declaração

Assim que a declaração da atriz viralizou, seguidores e internautas criticaram duramente a atriz por sua postura. "Esse vídeo da Mariana Rios só chegou aqui hoje? Na continuação fala de outro casamento que ela tbm foi de penetra e pegou o buquê. A noiva pediu pra ela devolver pq queria jogar pras amigas e a Mariana disse que não ia devolver", relembrou um fã.

Outros ficaram revoltados com a declaração. "Gente, é muita falta de respeito, casar é caro ainda mais sustentar 600 bocas comendo de graça a suas custas e ter que lidar com desaforo de gente desocupada porque não tinha um "A" pra fazer? É muito desrespeito", disparou um seguidor. "Absolutamente em choque com o relato. Não tem nada de “afrontosa”. Tem falta de educação e respeito, pra dizer o mínimo", declarou outro.

Houve também quem tentasse reagiu ao relato com bom humor. "Quero chamar uns amigos pra jantar em casa, mas tô com medo da Mariana Rios aparecer", escreveu um dos internautas. Veja abaixo a repercussão do caso:

Esse vídeo da Mariana Rios só chegou aqui hoje? Na continuação fala de outro casamento que ela tbm foi de penetra e pegou o buquê. A noiva pediu pra ela devolver pq queria jogar pras amigas e a Mariana disse que não ia devolver — Marcelle (@Mar_celle19) August 17, 2023

GENTE, é MUITA falta de respeito, casar é caro ainda mais sustentar 600 bocas comendo de graça a suas custas e ter que lidar com desaforo de gente desocupada porque não tinha um "A" pra fazer? É muito desrespeito.



Ps.: Eu não sou hater da Mariana Rios não viu https://t.co/e6j7tRTqig — Usuario Indisponível (@debzsuicidegirl) August 17, 2023

Quero chamar uns amigos pra jantar em casa mas tô com medo da Mariana Rios aparecer — drizon (@drizon) August 17, 2023

Absolutamente em choque com o relato. Não tem nada de “afrontosa”. Tem falta de educação e respeito, pra dizer o mínimo.



Ps. Não conhecia os noivos e a noiva PEDIU pra ela não fosse depois de se autoconvidar. Pra não ficar “à toa”, ela foi 👌🏻 pic.twitter.com/h7f4QhMrEf — Arielle Sagrillo, Ph.D (@pesquisapsi_) August 16, 2023

