Na Itália, Mariana Rios esbanja beleza em paisagem de invejar

A atriz Mariana Rios está curtindo férias na Itália e aproveitou para atualizar suas redes sociais com álbum de fotos da viagem; confira!

A atriz Mariana Rios está aproveitando ao máximo uma pausa em sua rotina. A gata está aproveitando os dias quentes em Porto Cervo, distrito em Sardenha, ilha na Itália. E ela não perdeu a oportunidade de compartilhar novos cliques com seus fãs.

Nesta terça-feira, 15, a artista abriu o álbum de fotos da viagem para seus seguidores no Instagram. Mariana posou para a câmera durante passeio de barco, onde ela exibiu a vista incrível do oceano ao fim de tarde. A atriz também mostrou a vista e parte da decoração do hotel onde está hospedada.

Para a ocasião, a musa apostou em vestido de zebra com transparência e biquíni, formando um visual super despojado para o verão europeu. "De volta ao paraíso. Uma zebra feliz de volta a Porto Cervo!", escreveu Mariana na legenda de sua publicação.

Os seguidores rasgaram elogios nos comentários e enalteceram a artista. "Gataaa", disse fã. "Tá segurando o look", apontou outro. "Linda da cabeça aos pés", enalteceu mais um. "Musa linda e talentosa", disparou outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Jennifer Lopez solta vozeirão em karaokê na Itália

Mariana Rios não é a única famosa que está aproveitando uma passagem pela Itália. A cantora e atriz Jennifer Lopez está em Capri, aproveitando ao máximo todos os dias de sua folga na Europa. Na viagem, a musa aproveitou o clima gostoso para visitar um bar local.

Foi ai que ela decidiu impressionar seus fãs! JLo decidiu participar da noite de karaokê do bar e colocou o vozeirão para jogo! De vestido brilhante e deslumbrante, a artista tomou posse de um microfone e cantou o hit dos anos 70, I Will Survive, de Gloria Gaynor.

Logo em seguida, Jennifer decidiu apostar em um hit pessoal para animar o público. A gata escolheu a música Let's Get Loud, de seu primeiro álbum de estúdio de 1999, sendo ela um dos seus primeiros sucessos musicais. A apresentação foi tão animada que o público até se arriscou a dançar com ela.

Jennifer Lopez pegou o microfone em karaokê de restaurante na Itália.



pic.twitter.com/GvGuZMcDq8 — José Norberto Flesch (@jnflesch) August 14, 2023