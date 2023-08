Jennifer Lopez impressiona fãs ao soltar o vozeirão no karaokê

Na Itália, Jennifer Lopez se divertiu e soltou o vozeirão com música clássica dos anos 70; confira o vídeo!

De férias em Capri, na Itália, a cantora Jennifer Lopez está aproveitando sua viagem com o máximo de diversão. A artista viralizou nas redes sociais com vídeo gravado por um fã, enquanto curtia a noite em um bar local. Na ocasião, ela soltou o vozeirão para todos que estavam presentes no lugar.

JLo impressionou o público ao decidir participar da noite de karaokê do bar. De vestido brilhante e deslumbrante, ela cantou o hit dos anos 1970, I Will Survive, de Gloria Gaynor. A apresentação foi tão impressionante que todos lhe aplaudiram de pé.

Além do grande hino da cultura LGBTQIAP+, Jennifer apostou em um hit pessoal logo em seguida. A gata cantou a música Let's Get Loud, um dos seus primeiros sucessos musicais, lançado em 1999. O público se animou com a pequena apresentação e até dançou com a cantora.

Confira os vídeos:

Jennifer Lopez pegou o microfone em karaokê de restaurante na Itália.



pic.twitter.com/GvGuZMcDq8 — José Norberto Flesch (@jnflesch) August 14, 2023

Jennifer Lopez performing “Let’s Get Loud” tonight in Capri, Italy 🇮🇹✨ pic.twitter.com/fqUlmyEzdq — kaitlin (@motheraffleck) August 12, 2023

Na Itália, Sthefany Brito curte viagem de barco com o marido

Jennifer Lopez não é a única famosa que aproveitou os dias de verão na Itália. Na última sexta-feira, 11, a atriz Sthefany Brito compartilhou fotos curtindo férias ao lado do marido, o empresário Igor Raschkovscky. Juntos, os dois passaram sua pausa na Sicília, na Itália.

Através de seu Instagram, Sthefany abriu o álbum de fotos da viagem e esbanjou muito beleza quanto aproveitava um passeio de barco por Taormina. A musa exibiu seu corpo escultural, apostando em um biquíni de listras coloridas, óculos escuros e chapéu. Nos registros, ela também surgiu sorridente ao lado do amado.

Ao dividir os registros com os seguidores, a irmã do ator Kayky Brito deu detalhes sobre o passeio. "Dia de sair de barco pra conhecer mais o litoral de Taormina, e o que já era lindo conseguiu ficar ainda melhor… Passamos por Isola Bella, a Gruta azul e almoçamos no Lá Cambusa! Dia lindo de muito sol!", escreveu a famosa na legenda da publicação.