Trailer da sexta temporada de Black Mirror tira sarro com a própria Netflix; veja

Famosa série de histórias sobre o futuro, Black Mirror, ganha novo trailer no qual zomba com produtora norte-americana

Nesta quarta-feira, 31, a tão aguardada série Black Mirror ganhou seu trailer da sexta temporada. Produzida pela norte-americana Netflix, a filmagem mostra uma das cinco novas histórias, chamada Joan is Awful (Joan é Péssima), que se trata de uma sátia ao próprio streaming da produção.

Durante o episódio em questão, a produtora se chama Streamberry, e conta uma história na qual a atriz Salma Hayek interpreta a Joan da vida real, que de repente se vê sofrendo com informações nada precisas da série sobre sua vida, dentro de um paralelo com críticas às adaptações da Netflix. A produção até ironiza a quantidade de séries true crime da plataforma.

Na nova temporada, podemos ver um elenco para já de estrelado, contando com atores como Aaron Paul, muito conhecido por seu papel em Breaking Bad, Josh Hartnett, de Pearl Harbor, Kate Mara, Michael Cera, Rory Culkin, Zazie Beetz, entre muitos outors.

Os outros novos episódios da tão aguardada sexta temporada de Black Mirror são: Loch Henry, que conta a história de um casal que descobre eventos chocantes na Escócia ao gravar um documentário; Mazey Day, no qual uma famosa é perseguida por um paparazzi, escondendo um segredo de seu passado; Beyond the Sea, que se passa no espaço; e Demônio 79, no qual uma mulher normal precisa cometer atrocidades para evitar tragédias. Cada episódio é como se fosse um filme, com a duração de mais de uma hora.

