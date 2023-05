Último filme da franquia Indiana Jones ganha pôsteres individuais com estrelas do longa

Indiana Jones e a Relíquia do Destino marca o encerramento da eterna franquia de Harrison Ford e Steven Spielberg

Nesta terça-feira, 30, o filme Indiana Jones e a Relíquia do Destino, quinto e último longa da franquia estrelada pela lenda do cinema, Harrison Ford (80), ganhou os pôsteres individuais dos personagens. Além da estrela principal, as imagens mostram também os atores que entraram na aventura ao lado de Indy.

Além de Harrison, os pôsteres contam com Phoebe Waller-Bridge, conhecida por ser a protagonista de Fleabag, vive Helena Shaw, afilhada de Indiana Jones; Mads Mikkelsen, conhecido por Hannibal, interpreta Jürgen Volle, um nazista; Antonio Bandeiras, que vive Renaldo, amigo do historiador; Shaunette Renée Wilson, que vive a agente Mason; e Toby Jones, que interpreta Basil Shaw.

Indiana Jones e a Relíquia do Destino chega como quinto e último filme da franquia, com direção de James Mangold, que também escreveu o roteiro ao lado de Jez Butterworth e John-Henry Butterworth. O longa é o primeiro não dirigido por Steven Spielberg ou com história escrita por George Lucas, porém, ambos seguem como produtores.

🚨Novos pôsteres individuais de 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' (2/2). #IndianaJonespic.twitter.com/gGERAJmOVV — Hypando (@portalhypando) May 30, 2023

Harrison Ford não segura emoção e chora durante estreia de Indiana Jones 5

Recentemente, o astro de Hollywood Harrison Ford não conteve as lágrimas e foi ovacionado de pé por todos por cinco minutos na estreia de Indiana Jones e A Relíquia do Destino, o último da franquia. O longa foi exibido pela primeira vez durante o Festival de Cinema de Cannes, ainda este mês.

“Estou muito emocionado com isso, dizem que quando você está prestes a morrer, você vê sua vida passar diante de seus olhos, e eu acabei de ver minha vida passar diante dos meus olhos”, revelou o ator, durante uma entrevista à revista Variety, comentando sobre o filme é um dos personagens mais icônicos de toda sua carreira, ao lado de Han Solo, da franquia Star Wars. “Uma grande parte da minha vida, mas não toda a minha vida”, continuou o astro.