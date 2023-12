Ticiane Pinheiro celebra prêmio de seu marido, César Tralli: "Orgulho"

Ticiane Pinheiro faz linda homenagem ao seu marido, César Tralli, e celebra seu prêmio de Melhor Jornalista no 'Melhores do Ano', da Globo

Neste domingo, 17, o jornalista César Tralli teve seu trabalho enaltecido ao ganhar a categoria de 'Melhor Jornalista do Ano' na premiação Melhores do Ano, do Domingão do Huck. Em seu discurso, o comandante do Jornal Hoje agradeceu as mulheres em sua vida.

"Quero fazer um agradecimento especial à minha mulher, a Ticiane, e às minhas duas filhas, a Rafaella e a Manuela, que são as três mulheres da minha vida, que me motivam, que me compreendem e que entendem o amor que tenho pela profissão", disse ele em seu discurso.

Em retribuição, sua esposa, Ticiane Pinheiro, publicou uma linda homenagem para o marido nas redes sociais. Em seu Instagram, ela compartilhou uma linda foto dos dois com o prêmio em mãos e celebrou a conquista.

"Meu marido é o 'MELHOR JORNALISTA DO ANO'!!! Quanto orgulho meu amor, quanta luta. Só a gente sabe o quanto você se dedica, o quanto você ama essa profissão e o quanto você merecia esse prêmio. Parabéns e obrigada por nos homenagear no seu discurso, mas quem merece todas as homenagens hoje é VOCÊ!", escreveu a apresentadora do Hoje Em Dia, da Record, na legenda da publicação.

Por fim, ela ainda se declarou para César e citou a mãe do jornalista, já falecida, que também foi mencionada no discurso da premiação. "Te amamos MUITO. Beijos, Tici, Rafa e Manu. Sua mãezinha com certeza está vibrando lá no céu com esse prêmio", finalizou.

Confira a publicação:

Paulo Vieira zoa a onda de demissões na Globo

Em participação do prêmio Melhores do Ano, da Glovo, o humorista Paulo Vieira fez piadas com a própria emissora. Na ocasião, ele debochou da onda de demissões na Globo em 2023, já que vários artistas encerraram seus contratos fixos nos últimos meses em uma reformulação da forma de trabalho.

Logo no início da premiação, Paulo subiu ao palco com Luciano Huck e debochou do elenco reduzido no canal. "Mais um ano a gente aqui, eu amo fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, eu tenho muita liberdade para falar. É uma das coisas que mais me alegra artisticamente, que é a liberdade. Eu quero liberdade, não tanta como a que deram para o Adnet. Uma metade para mim está ótimo. Eu faço piada e tem um monte de celebridade que fica com o olhar assim: ‘Será que eu posso rir ou vou ser demitido?’. E a verdade é que vai, de toda maneira. Então é melhor a gente sair rindo, vamos juntos todo mundo”, disse ele.

E completou: "Você viu a chamada de fim de ano? Tem cada vez menos pessoas. A desse ano, acho que tem cinco pessoas. Ano que vem, só vai ter o Tony Ramos, reproduzido várias vezes por inteligência artificial”.