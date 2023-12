Paulo Vieira zoa a onda de demissões na Globo: ‘Cada vez menos pessoas’

No prêmio Melhores do Ano, Paulo Vieira surpreende ao brincar com a onda de demissões na Globo em 2023: ‘Posso rir ou vou ser demitido?’

O humorista Paulo Vieira voltou a participar do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo, para fazer piadas com a própria emissora. Tanto que ele debochou da onda de demissões na Globo em 2023, já que a emissora encerrou os contratos fixos com vários artistas nos últimos meses em uma reformulação da forma de trabalho.

Logo no início da premiação, Paulo subiu ao palco com Luciano Huck e debochou do elenco reduzido no canal. "Mais um ano a gente aqui, eu amo fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, eu tenho muita liberdade para falar. É uma das coisas que mais me alegra artisticamente, que é a liberdade. Eu quero liberdade, não tanta como a que deram para o Adnet. Uma metade para mim está ótimo. Eu faço piada e tem um monte de celebridade que fica com o olhar assim: ‘Será que eu posso rir ou vou ser demitido?’. E a verdade é que vai, de toda maneira. Então é melhor a gente sair rindo, vamos juntos todo mundo”, disse ele.

E completou: "Você viu a chamada de fim de ano? Tem cada vez menos pessoas. A desse ano, acho que tem cinco pessoas. Ano que vem, só vai ter o Tony Ramos, reproduzido várias vezes por inteligência artificial”.

Além disso, ele fez piada com a repercussão da inteligência artificial e as longas diárias de trabalho na emissora. "A inteligência artificial está ameaçando nossos empregos. Eu tenho vários amigos artistas que têm medo de inteligência artificial. Eu não tenho. Porque se a inteligência artificial for realmente inteligente, ela não aceita uma diária que a gente faz aqui na Globo. Nunca, nunca. Marca uma externa 12h em Saracuruna, para ver a inteligência artificial vai, não vai. Se ela for realmente inteligente, a primeira coisa que faz na Globo é um sindicato”, afirmou ele.

Paulo Vieira não estará no BBB 24

O apresentador Paulo Vieira não vai comandar o quadro Big Terapia no BBB 24, da Globo, que estreia em janeiro. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o artista está com a agenda repleta de projetos. Assim, ele não conseguirá se comprometer com as gravações para o Big Brother Brasil.

O jornal revelou que Paulo Vieira vai gravar a série Pablo e Luisão, que ele criou para o Globoplay, e também será jurado do The Masked Singer Brasil. Além disso, ele está editando a próxima temporada do programa Avisa Lá Que Eu Vou, do GNT.