Tiago Leifert se afasta da final da Copa para acompanhar tratamento da filha: ''Não deu''

Apresentador Tiago Leifert não acompanhará final da Copa em programa por conta do câncer da filha, Lua

O apresentador Tiago Leifert (42) não será o narrador da transmissão alternativa da Copa do Mundo no Globoplay por conta do tratamento da filha, Lua (2), contra um câncer ocular.

Ao site Notícias da TV, o jornalista explicou que já sabia que não cobriria algum jogo por conta da herdeira, que está fazendo quimioterapia. Para acompanhá-la em uma sessão, neste domingo, 18, ele deixará de narrar o jogo da final da Copa, entre Argentina e França.

"A gente sabia que eu iria perder um dia pelo menos com o tratamento (ou até dois), calhou de ser na final. O resto do tratamento caiu em dias de descanso da Fifa, mas desta vez não deu", contou ele sobre se ausentar.

Tiago Leifert desabafa sobre tratamento da filha

O apresentador Tiago Leifert desabafou ao comentar sobre a luta da filha, Lua, fruto do casamento com Daiana Garbin, contra o câncer nos olhos, chamado de retinoblastoma. Em participação no podcast Cara a Tapa, ele relembrou o motivo para ter demorado para revelar sobre a doença da filha publicamente.

“Demorei para falar no assunto porque não tinha condição. Hoje eu tenho condição, nem choro mais. Estou totalmente conformado e a gente está na batalha, na luta. E é muito mais uma coisa de 'vamos para o pau' do que ficar 'por que aconteceu isso comigo?'”, disse ele.

Inclusive, ele contou que chegou a se questionar sobre o motivo para a doença ter atingido sua filha. “'Por que eu?' Mas por que não eu? É aleatório. Para nossa sorte, caiu nessa criança e não numa outra que não tem condição [de ser tratada] – e a gente tem. Na vida, todo mundo vai ter uma pedra para empurrar em cima da ladeira – e a minha vida foi fácil para caramba. Quando eu pegava minha filha no colo, minha sobrinha, eu só rezava: 'que nada aconteça com eles, que aconteça em mim, mas não com eles – e mesmo assim aconteceu. Sabe por quê? Porque é aleatório”, declarou.