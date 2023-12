Thiaguinho já abriu o jogo sobre casamento e filhos com Carol Peixinho; saiba planos

Ao lado de Carol Peixinho, Thiaguinho leva seu show, Tardezinha, ao palco do Domingão com Huck na tarde deste domingo, 3

Grande nome do samba brasileiro, o cantor Thiaguinho (40) leva o sucesso do show Tardezinhapara o palco do Domingão com Huck neste domingo, 3, em que estará acompanhado pela namorada, Carol Peixinho (38). Em meados de agosto, o artista revelou os planos para casamento e filhos, relembre.

Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos desde fevereiro do ano passado . Eles se conheceram em São Paulo, por amigos em comum. O artista já revelou que o primeiro beijo do casal aconteceu na casa de colegas, enquanto eles dividiam um sorvete.

Em meados de agosto, o artista deu uma entrevista ao Gshow em que revelou os planos futuros para a relação, abrindo o jogo sobre casamento e o desejo dos dois de aumentarem a família com a chegada do primeiro filho.

"O casamento é uma linda celebração do amor, e claro que pensamos sobre isso. No entanto, não posso revelar detalhes sobre datas ou pedidos, até porque não temos essa decisão tomada ainda. O importante é que estamos felizes juntos e construindo nossos sonhos, passo a passo", afirmou.

"A ideia de tornar minha família maior sempre esteve nos meus planos. Quanto a um projeto junto com a Carol, quem sabe o futuro nos reserve algo especial nesse sentido?", completou o artista, que não escondeu o desejo de ser pai.

No mesmo mês, Carol Peixinho compartilhou uma foto do artista usando uma mochila e comentou sobre imaginar como seriam os filhos deles. O cantor apareceu sorridente nos Stories da influenciadora que escreveu sobre querer ter herdeiros com ele. "Tão lindo indo trabalhar! Já imaginei nossos 'mini nós' indo pra escola de mochila nas costas", disse a ex-BBB.

