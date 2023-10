Carol Peixinho ganha elogio de Thiaguinho ao exibir novo visual

A ex-BBB e influenciadora digital Carol Peixinho surpreendeu ao mostrar a mudança no visual

Carol Peixinhodecidiu passar por uma mudança radical no visual nesta sexta-feira, 13. A influenciadora digital e a ex-participante do BBB 19, da TV Globo, usou as redes sociais para mostrar o novo corte de cabelo e ganhou elogios dos seguidores e também do namorado, o cantor Thiaguinho.

No vídeo postado no feed do Instagram, ela aparece com os fios mais curtos, um pouco abaixo dos ombros, e confessou que cortou o cabelo por causa da mudança da lua. "Quando a Lua Nova chega… O corte vem!!! Gostaram?? Eu amei", escreveu ela, contando que o responsável pelo corte foi cabeleireiro João Bosco.

O novo visual foi bastante elogiado pelos seguidores. "Gata, arrasou", disse uma fã. "Eu amei", confessou outra. "Maravilhosa", comentou mais uma admiradora. "Gata", escreveu a cantora Ivete Sangalo. "Amei", escreveu a ex-BBB Hariany.

O cantor Thiaguinho também mostrou que gostou bastante do novo cabelo da namorada. "Cada vez mais linda, Meu Amô! Afffff! Ficou maravilhosa! De novo", afirmou o artista nos comentários da postagem. Os dois, aliás, assumiram o romance publicamente em fevereiro do ano passado.

Confira o novo visual:

Em meio a uma rotina agitada de shows e gravações, o cantor Thiaguinho mantém um relacionamento admirável com a ex-BBB Carol Peixinho. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista comentou sobre a relação deles e até revelou se pretendem se casar, ter filhos e outros planos de casal.

"O futuro sempre nos reserva surpresas, mas o importante é viver intensamente cada etapa. Sobre casamento, quem sabe o que o destino reserva, né?", declarou o famoso. Ele também falou sobre os planos de carreira: "Meus planos futuros envolvem continuar explorando novas possibilidades na música, talvez até experimentar outros estilos". Confira a entrevista completa!