Thiaguinho posta primeira foto com Carol Peixinho e fãs vibram: ''Casal lindo''

Após boatos de affair, Thiaguinho surge ao lado de Carol Peixinho nas redes sociais e assume namoro

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 18h30

Assumidos! Thiaguinho(38) deixou os fãs eufóricos ao surgir ao lado de Carol Peixinho(36).

Na tarde desta sexta-feira, 25, o cantor publicou em seu perfil no Instagram a primeira foto ao lado da ex-BBB e não poupou elogios.

"Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim… ILUMINADO! Felizão com sua LUZ!", escreveu ele, ao mostrar que os dois estavam juntos em uma praia do Rio de Janeiro.

Os fãs vibraram com o registro do novo casal. "Que lindos. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Eu amo. Felicidades, casal", comentou outra. "Finalmente. Toda felicidade do mundo para vocês", falou uma fã. "'Deu a foto' agora o povo acalma. Casal lindo", alfinetou o ator João Vicente de Castro (38).

Já faz um tempo que os fãs especulam que Thiaguinho e Carol estão juntos. Os boatos de um possível affair entre eles aumentou após os dois serem vistos durante uma viagem de fim de ano. A ex-BBB já tinha sido flagrada curtindo o show do pagodeiro na Bahia, e depois eles chegaram a postar imagens no mesmo cenário.

Confira o primeiro registro do novo casal: