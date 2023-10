Carol Peixinho aposta em look monocromático para o Tardezinha

Namorada de Thiaguinho, Carol Peixinho deixa a barriga sarada de fora ao prestigiar o show Tardezinha em São Paulo

A ex-BBB e empresária Carol Peixinho marcou presença no show Tardezinha, do seu namorado, Thiaguinho, em São Paulo, neste sábado, 21. A estrela escolheu um look poderoso e estiloso para o evento. Em conversa com a CARAS Digital, ela contou detalhes do seu modelito.

Carol apareceu deslumbrante com um conjunto cinza, composto por top, calça e blazer cropped. O look deixou à mostra a barriguinha sarada dela e sua beleza impecável.

"Mais uma Tardezinha para a conta, que felicidade! É claro que rolou uma produção maravilhosa, com a estilista Fernanda Charlois sempre entregando tudo do jeito que amo. Admiro demais o trabalho dela, é impecável! Ela sempre produz peças com caimento perfeito e muito conforto, permitindo que eu sambe até o dia raiar", disse ela.

Então, ela contou mais detalhes do seu look. "Pensamos em algo clean dentro do universo da alfaiataria. Escolhemos um look monocromático, cinza, e viajamos na desconstrução dessas peças tradicionais da alfaiataria. Afinal, a moda é isso, infinitas possibilidades. O resultado é um look curtição para Tardezinha em São Paulo!", afirmou.

Fotos: Bruno Soares

Quem é Carol Peixinho?

Carol Peixinho é empresária, influenciadora digital e apresentadora. Ela tem cerca de 6 milhões de seguidores nas redes sociais e costuma produzir conteúdos sobre vida saudável, beleza e lifestyle.

Nascida em Salvador, Carol é formada em Publicidade e participou do Big Brother Brasil, em 2019, conquistando o terceiro lugar. Em 2021, estrelou o reality show No Limite, também da TV Globo, em que viveu aventuras desafiadoras. Carol ainda apresentou o programa “Hey Ho!”, em que embarcou em um tour para Portugal com muito esporte, adrenalina e emoção. O programa foi exibido no canal Modo Viagem, da Globo.

Thiaguinho fala do relacionamento com Carol Peixinho

Em meio a uma rotina agitada de shows e gravações, o cantor Thiaguinho, que acabou de lançar o EP Tardezinha no Mineirão, mantém um relacionamento admirável com a ex-BBB Carol Peixinho. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista comentou sobre a relação deles e até revelou se pretendem se casar, ter filhos e outros planos de casal.

"O futuro sempre nos reserva surpresas, mas o importante é viver intensamente cada etapa. Sobre casamento, quem sabe o que o destino reserva, né?", declarou o famoso. Ele também falou sobre os planos de carreira: "Meus planos futuros envolvem continuar explorando novas possibilidades na música, talvez até experimentar outros estilos".

E ele é ciumento? "Conciliar minha agenda agitada com o relacionamento com Carol Peixinho demanda equilíbrio e compreensão mútua. Nos apoiamos e entendemos as demandas um do outro", esclareceu. "Quanto as fãs, Carol é uma mulher super compreensiva, e confiamos muito um no outro", declarou sobre a relação saudável.