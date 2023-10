Teve climão? Saiba tudo o que Sandy e Lucas falaram no Altas Horas após separação

Sandy e Lucas Lima escolheram o programa Altas Horas, da TV Globo, para revelar detalhes da separação e evitar especulações dos fãs

A separação de Sandy (40) e Lucas Lima (40) ainda tem gerado muita surpresa nos fãs do casal, que ficaram juntos por 24 anos. Por conta de toda a repercussão do caso, os dois escolheram o programa Altas Horas, da TV Globo, para falar sobre a decisão.

No palco da atração comandada por Serginho Groisman, o qual os dois consideram como um grande amigo, Lucas e Sandy abriram o coração e fizeram uma espécie de despedida para os fãs. Ao lado de familiares, eles cantaram juntos e falaram sobre detalhes da intimidade.

"Existe uma amizade, intimidade e amor de 24 anos. Isso nunca vai mudar. A gente se ama muito, somos melhores amigos e vamos continuar a ser. Temos um fruto lindo desse amor que é o nosso filho, Theo, de nove anos. E ele é a nossa prioridade", disse Sandy.

Lucas completou afirmando que a decisão não foi tomada de maneira impulsiva e que, de fato, eles já tinham respostas há algum tempo. No entanto, por conta da família que construíram, eles optaram por amadurecer a ideia.

"Precisávamos nos organizar internamente e estruturar a nossa família para que tivéssemos estofo ao trazer a notícia para o resto do mundo. É algo desconfortável para fazer, algo íntimo, mas entendemos que chega uma hora que temos que contar para todos", afirmou.

O pai de Theo disse que os dois tiveram muitas conversas antes de tornar o assunto público. "Descobrimos um carinho diferente. O casal que tem filhos nunca se separa. Estamos ressignificando esse amor e indo bem", declarou.

Apesar do término, o público ainda verá Sandy e Lucas juntos por algum tempo, já que os dois têm agenda a cumprir, como uma turnê pela Europa: "Ela é a minha melhor amiga há 24 anos. Isso não se quebra e não se desfaz".

Nas redes sociais, o desabafo do ex-casal gerou comentários e muitos notaram que Sandy não estava tão confortável em estar expondo um tema tão delicado na televisão.

"Lucas tá meio cão arrependido, querendo pagar de fofo, mas nitidamente confortável com o término. Já Sandy está tentando ser forte, desconfortável, com ranço, e parecendo bem contrariada com alguma coisa que aconteceu", analisou uma pessoa no Twitter.

