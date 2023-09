Por que Sandy e Lucas nunca mostraram rosto do filho? Entenda a decisão

Sandy já revelou motivo por trás da decisão de não mostrar o rostinho do filho, Theo, fruto de seu casamento com Lucas Lima

A cantora Sandy (40) está em alta desde que anunciou o fim do casamento com o músico Lucas Lima (40), com quem viveu um relacionamento de 24 anos. Os dois são pais de Theo (8), o qual o rostinho não é tão conhecido como o de parte de sua família.

Desde pequeno, o garotinho tem sido mantido distante dos holofotes e tornando cada vez mais os fãs de seus pais curiosos. Em recente participação no Quem Pode, Pod, Sandy revelou o motivo por trás da decisão que tomou ao lado do ex-marido.

Segundo a cantora, que construiu uma carreira desde a infância, ela quer deixar o filho poder decidir sobre o futuro que gostaria de ter, mesmo nascendo em uma família repleta de artistas.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Em outro momento da entrevista, a irmã de Junior Lima afirmou que quer dar a opção do menino viver livremente durante sua infância e ter contato minimamente com a mídia. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'", contou.

"É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, completou.

Vale destacar que, apesar de Theo não ser tão conhecido como os pais, ele já tem demonstrado interesse com o lado artístico. Segundo Xororó, o netinho já emprestou sua voz para uma música conhecida.

"O Theo canta, inclusive, vocês já devem ter ouvido a voz dele algumas e não sabiam que era ele. Ele canta em uma música - 'Única' –, e fará a abertura do nosso show que irá lançar em DVD no próximo 19. Além disso, a voz dele também está em uma música que fizemos na época das eleições, 'Nossa Voz', ele aparece no finalzinho da música", afirmou Xororó em entrevista ao Leo Dias.