Tata Werneck volta às novelas da Globo e posa com colegas de elenco: ''Adoro tanto''

Tata Werneck estará na nova novela das nove da Globo, 'Terra e Paixão', de Walcyr Carrasco, ao lado de Débora Falabella e Jonathan Azevedo

A apresentadora Tata Werneck (39) vai voltar para as novelas da Globo! A artista estará na próxima novela das nove da emissora, Terra e Paixão!

Na trama escrita por Walcyr Carrasco, que vai substituir Travessia, ela será Anely, uma jovem que ganha dinheiro como stripper de sites adultos e esconde isso do namorado, o ciumento Odilon, vivido por Jonathan Azevedo (37). Tata vai viver irmã da personagem de Débora Falabella (44), Lucinda.

Em seu perfil no Instagram, Tata publicou registros ao lado dos atores e se declarou: "Você é uma deusa @deborafalabellaoficial! E meu parceiro amado @negblack que adoro tanto. Foto declarar amor e aproveitar que estava maquiada (pela minha musa @carlabiriba)"

"Eu tenho muita sorte! Que alegria estar ao vocês nesse trabalho", celebrou Débora. "Uma honra na minha vida contracenar com essas duas mulheres incríveis e artistas inspiradoras. Meus presentes que @walcyrcarrasco me deu @deborafalabellaoficial @tatawerneck vamos nos divertir BRASIL. “TERRA E PAIXÃO“. Vem “Odilon“ aí", disse Azevedo.

Terra e Paixão ainda conta com nomes de peso no elenco como Tony Ramos, Gloria Pires, Cauã Reymond, Barbara Reis, Agatha Moreira, Leona Cavalli, Ângelo Antônio, Johnny Massaro, entre outros.

Confira os registros de Tata Werneck com Débora Falabella e Jonathan Azevedo

Tata Werneck posta foto a infância e surpreende pela semelhança com a filha

Direto do fundo do baú! A apresentadora do Lady NightTata Werneck deixou os seguidores chocados recentemente ao relembrar um registro de sua infância!

Na lembrança, a comediante aparece ao lado de seu irmão, ainda criança, lendo um livro sentada no sofá. A semelhança com a filha, Clara Maria, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti (27), chamou atenção dos seguidores, e a própria Tata se comparou com a herdeira.

"Sou eu ou Caca nessa foto? (Não vale avaliar a qualidade da foto de 1930)", disse Tata, mostrando seu bom humor de sempre, na legenda da publicação.

