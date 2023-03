Tata Werneck posta foto da infância e surpreende pela semelhança com a filha: ''Sou eu ou Caca?''

Apresentadora Tata Werneck surge criança em clique antigo e se compara com a filha, Clara Maria, do casamento com Rafael Vitti

Direto do fundo do baú! A apresentadora do Lady NightTata Werneck (39) deixou os seguidores chocados nesta sexta-feira, 10, ao relembrar um registro de sua infância!

Na lembrança, compartilhada em sua conta no Instagram, a comediante aparece ao lado de seu irmão, ainda criança, lendo um livro sentada no sofá. A semelhança com a filha, Clara Maria, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti (27), chamou atenção dos seguidores, e a própria Tata se comparou com a herdeira.

"Sou eu ou Caca nessa foto? (Não vale avaliar a qualidade da foto de 1930)", disse Tata, mostrando seu bom humor de sempre, na legenda da publicação.

"Que amor", babou Débora Falabella nos comentários. "Cacá é você todinha com a nariz do pai", destacou Renata Tobelem, atriz que vive Dina da novela Travessia. "Gente é uma xerox", "A carinha igual", "Agora acredito que duas pessoas quando casam ficam parecidas. Quando a Clara está com o pai é a cara do pai, quando está com a mãe é a cara da mãe, então é porque os pais têm a mesma cara", escreveram os fãs.

Parecidas? Confira a foto de Tata Werneck ainda criança:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Quase nua, Tata Werneck impressiona web com vídeo inusitado

Recentemente, Tata Werneck incendiou a internet ao publicar um vídeo divertido para fazer uma piada com sua prima e causou alvoroço ao surgir seminua. A apresentadora quase mostrou demais e deixou seus seguidores surpresos com a publicação inusitada

No vídeo, que está disponível em seu perfil no Instagram, a mãe da pequena Clara Maria parece se preparar para um evento de gala, segurando um vestido preto de plumas, como se fosse fazer um vídeo de transição, em que aparece com a produção finalizada após um corte da edição, comum nas redes sociais.

Mas não foi esse o resultado que Tata entregou! Assim que o próximo corte do clique se inicia, a morena surgiu seminua na telinha, usando apenas um short nude e com os seios censurados pela edição do vídeo: “Camila me atende. Desculpa, galera. Indireta pra minha prima. Desculpa envolver vocês nisso”, a humorista brincou.

