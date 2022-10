Tata Werneck se pronuncia após elogiar outro homem na frente do marido

Tata Werneck responde aos comentários sobre ela ter feito uma brincadeira com Romulo Estrela na frente de Rafael Vitti: 'Somos um casal com senso de humor'

A apresentadora e atriz Tata Werneck surpreendeu ao comentar sobre a repercussão do comentário que fez na noite de quinta-feira, 27. Em um evento da Globo, ela elogiou a beleza do ator Romulo Estrela, que estava ao lado do seu marido, o ator Rafael Vitti.

Com o marido, Rafael Vitti (26), na plateia, Tata ainda brincou ao chamar Romulo Estrela (38) de gostoso e arrancou risadas dos presentes, inclusive do pai de sua filha, Clara Maria (3). "Homem maravilhoso, gostoso", disse ela. "Ih, o Rafa?", questionou Fábio Porchat. "Não, o Romulo Estrela", responde Tata. "Ué, mas o Rafa tá aí, seu marido?", perguntou Porchat. "Não sei, não reparei, não falo amis... Ah, tá ali do lado. E aí, Rafa, beleza? Romulooo, gostoso", brincou a comediante.

Nas redes sociais, Tata rebateu as críticas e contou que tem um casamento cheio de humor com Rafael.

"Sim: Rafa e eu somos um casal com senso de humor. Sim: meu marido é o que mais ri . Ele é galã de novela . Beija as atrizes mais lindas da tv. Eu faço piada. Acho uma troca justa . Rômulo te amamos! Vc e sua família linda e sua esposa deusa! Rafa meu amor, te amo cada dia mais", disse ela na legenda ao compartilhar o vídeo do momento.

