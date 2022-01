Tatá Werneck se empolga com luta de Whindersson e desafia Luciana Gimenez no ringue

Bem-humorada, Tatá Werneck entra na onda de Whindersson Nunes e propõe desafio para Luciana Gimenez

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 10h01

Whindersson Nunes (27) parou a web na noite do último domingo, 30, ao realizar uma luta contra Popó (46).

Animada com a ideia do amigo, Tatá Werneck (38) decidiu entrar na onda e também desafiar alguém no ringue.

A pessoa escolhida pela humorista foi ninguém menos que Luciana Gimenez (52)!

No Twitter, a esposa de Rafa Vitti (25) postou: “Me empolguei com a luta do Whin. Eu desafio Luciana Gimenez no ringue”, levando os internautas à loucura.

Cheia de bom-humor, a apresentadora do Lady Night ainda publicou um registro hilário ao lado da empresária. Na imagem, é possível ver a diferença -exagerada- de altura entre as duas.

Confira as postagens em que Tatá Werneck desafia Luciana Gimenez para lutar: