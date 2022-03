Taís Araujo celebra chegada de 'Cobras e Lagartos' ao Globoplay e recorda cenas com Carolina Dieckmann

Atriz Taís Araujo arrancou elogios dos fãs por atuação na novela 'Cobras e Lagartos', exibida em 2006 na TV Globo

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 12h42

A atriz Taís Araujo (43) usou suas redes sociais para recordar uma de suas peronagens mais marcantes das telinhas!

Nesta quarta-feira, 23, a artista celebrou a chegada da novela Cobras e Lagartos, exibida originalmente em 2006 e escrita por João Emanuel Carneiro, ao catálogo do Globoplay.

A esposa de Lázaro Ramos (43) compartilhou trechos de cenas ao lado de Carolina Dieckamnn (43). Em uma das imagens, sua personagem Ellen manda Leona lavar seus pés.

"Começando a quarta com esses vídeos maravilhosos de Ellen pra dizer que: COBRAS E LAGARTOS ESTÁ COMPLETA NO GLOBOPLAY. Amei esse compilado da virada de Ellen que mostra inclusive que, se fosse hoje, ela iria rodar no compliance por ser uma chefe beeeeem abusada", escreveu Taís Araujo na legenda da postagem.

"Depois de Xica da Silva, essa com certeza é a personagem que eu mais amo", elogiou uma seguidora. "Amo essa novela!", disse outra. "MELHOR NOVELA DA VIDA! hehehe … A Ellen, um ícone", destacou outra. "Duas maravilhosas", babou mais um.

Recentemente, Taís Araujo posou com Ícaro Silva (34) e Cláudia Di Moura nas gravações da novela Cara e Coragem, e contou que eles serão sua família no novo folhetim da TV Globo. "Estão preparados pra essa família pesadona na sua telinha?", perguntou a atriz, que em seguida deu os detalhes. "A maravilhosa da @claudiadimoura faz minha mãe e o @icaro crush de todos nós, faz meu irmão em Cara e Coragem, nossa próxima novela. Quem amou, respira! #CaraECoragem".

