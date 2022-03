Taís Araújo surge ao lado de Ícaro Silva e Claudia Di Moura nos bastidores de 'Cara e Coragem'

A atriz Taís Araújo contou que na novela 'Cara e Coragem' Ícaro Silva será seu irmão e Cláudia Di Moura sua mãe

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 18h54

Taís Araújo (43) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para compartilhar um clique dos bastidores da novela Cara e Coragem.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz aprece ao lado de Ícaro Silva (34) e Cláudia Di Moura, e contou que eles serão sua família no novo folhetim da TV Globo.

"Estão preparados pra essa família pesadona na sua telinha?", perguntou a atriz, que em seguida deu os detalhes. "A maravilhosa da @claudiadimoura faz minha mãe e o @icaro crush de todos nós, faz meu irmão em Cara e Coragem, nossa próxima novela. Quem amou respira! #CaraECoragem", completou.

Os fãs da atriz elogiaram os registros. "A família que eu amo" disse a atriz Mel Lisboa (40). "Que família linda", disse uma seguidora. "Ansiosa para ver essa família em cena", comentou uma fã. "Seus lindos. Apaixonada pelo Ícaro", confessou uma fã.

Confira os cliques da família de Taís na nova novela da Globo: